「幫我煎一顆蛋蛋」海軍中尉拗女兵慘被汰除　抗罰被法官打臉

▲海軍一名歐姓區隊長涉濫用職權，以不檢查勤務為條件要求下屬出外買宵夜，還要幫他「煎一顆蛋蛋喔」記申誡汰除退伍 。（示意圖／國防部提供、記者許力方攝）

記者潘鳳威／台中報導

海軍某部隊的歐姓中尉區隊長(以下稱歐男)，2023年間濫用職權，以不檢查廚房環境為交換條件，迫使陳姓女上兵幫他買宵夜，被軍方記申誡一次懲處，並在當年考績列為丙上，人評會決議歐男不適服現役汰除。歐男不服，提起行政訴訟，主張與陳女純屬私下請託，並無職權濫用，要求回役。但法院發現，歐男還有用檢查廚房到的缺失來刁難陳女，對陳女施加心理壓力，認定歐男確實濫用職權，判他敗訴，全案仍可上訴。

判決書指出，歐男於2023年10月6日晚間告訴陳女「今天有宵夜公差，如果妳有要出去幫忙買的話，今天就不檢查廚房」，使陳女心生壓力，擔心如果不去採買，歐男之後會藉由檢查廚房時刁難。此事上報後，歐男遭軍方依國軍軍風紀維護實施規定的「言行不檢」，記申誡一次，當年度考績列為丙上，人事評議會決議歐男不適服現役，核定2024年7月退伍。

歐男不服該懲處，提起行政訴訟，主張自己和陳女純屬私下請託，沒有職權濫用的事實，且陳女並未離營外出，雙方互動屬於同僚間私下互助，懲處不但不符比例，也嚴重損及軍職聲譽，要求撤銷該懲處並調整考績讓他回役。

軍方則於訴訟中則主張，歐員作為區隊長，負有管理與監督責任，卻以不檢查廚房為誘因，要求下屬辦理與職務無關的私事，嚴重違反軍中紀律。歐男雖辯稱陳女後續並未外出採買，但已使陳女明顯感受到壓力，加上陳女有提到「之前歐男檢查廚房都很臨時且嚴格，感覺是一定要點到缺失」更讓陳女心生畏懼與擔心。

臺中高等行政法院法官審理期間，調閱雙方LINE對話紀錄，發現歐男還曾對陳女表示：「幫我煎一顆蛋蛋喔」，陳女拒絕後，歐員隨即回覆：「今天沒關瓦斯門喔」、「我有檢查到」，明顯可以感受歐男是在對陳女施加心理壓力。陳女亦曾提醒自己非伙房，開火烹飪可能有安全疑慮，歐男則回應「看來是我不夠硬」威嚇，顯示其態度偏離軍紀要求，濫用職權事實明確。法院最終駁回歐男訴訟，並指出該案懲處尚符比例原則，並無超過法定裁量範圍之虞，全案仍可上訴。