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對中關稅20%→145%！美知名主持人怒批川普：念數字像玩賓果

白宮發言人李威特表示，川普總統對於和中國達成貿易協議感到樂觀。（圖／達志／美聯社）

▲川普對等關稅引爆美國經濟快崩潰，不過他照打高爾夫球、出席傳聞每人餐費100萬美元（約新台幣3240萬元）的晚宴。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在美國總統川普宣布對中國進口商品大幅加徵新一輪關稅後，美國對中國徵收的稅率已經累積來到145%，知名深夜節目主持人吉米坎摩爾（Jimmy Kimmel）在其節目《吉米坎摩爾秀》中，對川普的貿易政策展開猛烈批評，諷刺其稅率變動「就像在玩賓果遊戲」。

綜合外媒報導，坎摩爾指出，川普最初宣布對中國商品徵收20%的關稅，隨後迅速提高至54%，以回應他所稱的中國「不公平的貿易行為」。但當中國以關稅回擊後，川普進一步將稅率推高至驚人的145%。

坎摩爾在節目獨白中諷刺，「他念這些數字就像在玩賓果一樣，根本沒有計劃，除非你身在MAGA宇宙，那麼這一切就會看起來像是有計劃的。」

節目還播出了一段川普官員與支持者的片段，他們聲稱從一開始就有計劃暫停互惠關稅。對此，坎摩爾挖苦說：「如果這就是計劃，那恭喜你，因為這個計劃一週之內就導致6萬億美元的損失，現在全世界都恨我們。我們也再也不能出國度假了。真是個『好』計劃。」

川普的新關稅政策可能宣告美國廉價消費品時代的終結，自中國於2001年加入世界貿易組織以來，美國人已長期依賴中國工廠供應從手機到聖誕飾品等各類產品。儘管墨西哥與加拿大已取代中國成為美國最大進口來源國，中國在多個關鍵商品類別中依然佔據主導地位。

根據麥格理投資銀行的報告，美國進口的嬰兒車有97%、人造花和雨傘有96%、煙火95%、兒童彩色書籍93%與梳子90%皆來自中國。多年來，數千家中國工廠與美國企業建立起密切供應鏈合作關係，而低關稅政策為這套體系提供了有力支撐。

彼得森國際經濟研究所學者查德鮑恩表示，截至2018年初，美國對中國商品的平均關稅僅略高於3%，「美國消費者創造了中國，」供應鏈顧問公司Milwaukee ABC Group創辦人喬尤爾肯（Joe Jurken）指出，「美國消費者對低價商品上癮，品牌與零售商則無法割捨從中國採購的便利性。」

然而隨著關稅的激增，美國經濟正面臨不小壓力。美國零售基金會政府事務高級副總裁戴維·弗倫奇警告，貿易政策可能帶來「世界末日般」的經濟衝擊。耶魯大學預算實驗室預估，川普任期內推動的全球關稅措施，將使美國2025年的經濟增長率下降約1.1個百分點。

此外，這些關稅也可能推高通貨膨脹，密西根大學的消費者信心調查顯示，美國民眾對未來長期通膨率的預期從上月的4.1%上升至4.4%。前摩根士丹利亞洲主席、現任耶魯大學法學院中國研究中心主任史蒂芬羅奇指出：「美國的通貨膨脹正在上升，而消費者也已經感受到這一點。」

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