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全台吸引最多遊客花卉　桃園彩色海芋季狂吸54萬人次破紀錄

▲桃園彩色海芋季狂吸54萬人次

▲桃園彩色海芋季狂吸54萬人次，破紀錄。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局12日表示，「2025桃園彩色海芋季」9天展期吸引超過48.2萬人次，打破去年46萬人次紀錄，近日花況盛開，4月6日後至13日閉幕不閉園，持續吸引賞花人潮，累積開幕以來（3/29-4/11）已衝破54萬人次，彩芋已是全台吸引最多遊客的花卉。

▲桃園彩色海芋季狂吸54萬人次

▲彩芋被喻為全台吸引最多遊客的花卉。（圖／市府提供）

農業局長陳冠義表示，今年彩色海芋季將環保永續生態與農業結合，這樣的概念也延續到今日西瓜節種植活動，而種植使用的紙質農膜是由回收紙漿製成，具有良好遮光與阻隔氣體穿透性能，防止雜草生長與土壤保濕保溫功效不亞於傳統農膜，作物收成後更可直接翻入田中化成肥料，免除回收成本與工序，若全台都以紙質農膜取代傳統農膜，預估將可減少4萬公噸碳排放量。

▲桃園彩色海芋季狂吸54萬人次

陳冠義表示，彩色海芋季最後兩日開放結合西瓜種植活動，讓更多人了解桃園多元豐富的農業發展；而為期9天的彩色海芋季，總計湧入48.2萬人次賞花，平均一朵海芋就吸引9.6位遊客入園，破去年紀錄。尤其清明兒童連假期間衝上展期高峰，4天連假吸引近30萬人次造訪；其中4月4日兒童節當日就有11萬人次入園，創歷年彩色海芋季單日高峰，農業局將持續努力擘劃，邀全民透過四季花海進一步認識桃園。

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