▲2025桃園彩色海芋季登場，樂天桃猿3米吉祥物Rocky亮相。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園彩色海芋季29日、於大園區溪海休閒農業區登場。副市長蘇俊賓、議長邱奕勝共同指出，今年海芋季活動即日起至4月6日為期9天，橫跨清明、兒童節4天連假，結合生態及稀有物種教育，歡迎親子同遊。此外農業局與樂天桃猿棒球隊合作，打造的3米吉祥物Rocky草編裝置藝術正式亮相，吸引拍照打卡。

蘇俊賓表示，溪海休閒農業區去年海芋節活動，共吸引46萬人次造訪，平均一朵海芋就吸引5位遊客，是全台吸引最多遊客的花卉。今年花區種植面積達2.3公頃，其中有5萬株各色海芋，整體花卉數量超過14萬株。

▲2025桃園彩色海芋季以「奇芋夢幻島」為主題。（圖／農業局提供）

蘇俊賓說，大園區的生態豐富精彩，他舉例過去70年來不曾在文獻上找到的食蟲草，包括長葉茅膏菜、寬葉毛氈苔等，都是桃園的珍稀植物，最近在桃園航空城計畫土地內尋獲，市府也與農業部林試所合作開始著手復育，希望讓更多人了解桃園精彩豐富的生態物種。

▲5萬株各色海芋迎客。（圖／記者楊淑媛攝）

市府農業局長陳冠義表示，今年海芋季也結合環保永續概念，農業局與樂天桃猿棒球隊合作，利用農廢稻草量身打造高3米、寬2米8的巨型草編裝置藝術-吉祥物Rocky，百分百擬真呈現驚豔全場。

▲法務部政務次長黃世杰，於彩芋展區－認識外來種拒絕斑腿樹蛙對環境破壞。（圖／記者楊淑媛攝）

今年活動以「奇芋夢幻島」為主題，將生態教育與互動體驗融入會展中，特別設計了一系列互動闖關活動，包含「紅火蟻防線」、「埃及聖䴉射擊」、「斑腿樹蛙記憶翻翻樂」及「海盜八哥丟圈圈」等，讓大小朋友透過遊戲認識外來種對環境的影響，並學習生態保育的重要性。

此外，全新加盟樂天桃猿棒球隊的韓國啦啦隊女王-廉世彬，與人氣寶藏女孩嘎琳、熊霓、丘薆，今天也現身海芋季應援，吸引滿場粉絲爭相目睹女神風采。而海芋季會場與樂天桃猿棒球場僅距約10分鐘車程，推薦喜愛棒球的遊客，可以同時安排賞花、看球賽、ROCKY草編裝置打卡，半日遊一次滿足。