　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025桃園彩色海芋季登場　樂天桃猿3米吉祥物Rocky亮相

▲2025桃園彩色海芋季登場

▲2025桃園彩色海芋季登場，樂天桃猿3米吉祥物Rocky亮相。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園彩色海芋季29日、於大園區溪海休閒農業區登場。副市長蘇俊賓、議長邱奕勝共同指出，今年海芋季活動即日起至4月6日為期9天，橫跨清明、兒童節4天連假，結合生態及稀有物種教育，歡迎親子同遊。此外農業局與樂天桃猿棒球隊合作，打造的3米吉祥物Rocky草編裝置藝術正式亮相，吸引拍照打卡。

蘇俊賓表示，溪海休閒農業區去年海芋節活動，共吸引46萬人次造訪，平均一朵海芋就吸引5位遊客，是全台吸引最多遊客的花卉。今年花區種植面積達2.3公頃，其中有5萬株各色海芋，整體花卉數量超過14萬株。

▲2025桃園彩色海芋季登場

▲2025桃園彩色海芋季以「奇芋夢幻島」為主題。（圖／農業局提供）

蘇俊賓說，大園區的生態豐富精彩，他舉例過去70年來不曾在文獻上找到的食蟲草，包括長葉茅膏菜、寬葉毛氈苔等，都是桃園的珍稀植物，最近在桃園航空城計畫土地內尋獲，市府也與農業部林試所合作開始著手復育，希望讓更多人了解桃園精彩豐富的生態物種。

▲2025桃園彩色海芋季登場

▲5萬株各色海芋迎客。（圖／記者楊淑媛攝）

市府農業局長陳冠義表示，今年海芋季也結合環保永續概念，農業局與樂天桃猿棒球隊合作，利用農廢稻草量身打造高3米、寬2米8的巨型草編裝置藝術-吉祥物Rocky，百分百擬真呈現驚豔全場。

▲2025桃園彩色海芋季登場

▲法務部政務次長黃世杰，於彩芋展區－認識外來種拒絕斑腿樹蛙對環境破壞。（圖／記者楊淑媛攝）

今年活動以「奇芋夢幻島」為主題，將生態教育與互動體驗融入會展中，特別設計了一系列互動闖關活動，包含「紅火蟻防線」、「埃及聖䴉射擊」、「斑腿樹蛙記憶翻翻樂」及「海盜八哥丟圈圈」等，讓大小朋友透過遊戲認識外來種對環境的影響，並學習生態保育的重要性。

此外，全新加盟樂天桃猿棒球隊的韓國啦啦隊女王-廉世彬，與人氣寶藏女孩嘎琳、熊霓、丘薆，今天也現身海芋季應援，吸引滿場粉絲爭相目睹女神風采。而海芋季會場與樂天桃猿棒球場僅距約10分鐘車程，推薦喜愛棒球的遊客，可以同時安排賞花、看球賽、ROCKY草編裝置打卡，半日遊一次滿足。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新建大樓震垮！曼谷49層「爛尾鬼樓」屹立不搖　網驚：30年都
柯文哲就診2小時　醫師評估「未達留院標準」
快訊／國道死亡車禍　車頭嚴重變形...駕駛宣告不治
批北所僅會通知「收屍」　陳佩琪憂柯文哲：大概1、2年就走了
范瑋琪開唱哀悼大S　粉絲都哭了
俄拖延美停火協議　澤倫斯基：應加強施壓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

昇捷建設導入ESG+ AI技術於建築與碳排監測　歐盟專家肯定

水上鄉首辦台味の復古趴　500人與神明一起吃辦桌

2025桃園彩色海芋季登場　樂天桃猿3米吉祥物Rocky亮相

太平雲梯光雕夜間營運啟動　迎接百萬夜景體驗

大罷免遍地開花　民進黨台南市黨部擺攤挺公民

長庚感恩器捐者大體老師　家屬：媽媽教會我勇敢

二王基督墓園強制遷葬　上百家屬連署陳情賴清德、蕭美琴

陳建宏醫師推廣預防醫學「誓久久」　全台巡迴公益演講達499場

「金門購物嘉年華」盛大啟動熱鬧非凡　500項獎品等你來拿！

嘉義市義昌公園新地下停車場　全方位提升交通機能

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

緬甸強震來襲！　曼谷大樓泳池晃不停畫面曝

昇捷建設導入ESG+ AI技術於建築與碳排監測　歐盟專家肯定

水上鄉首辦台味の復古趴　500人與神明一起吃辦桌

2025桃園彩色海芋季登場　樂天桃猿3米吉祥物Rocky亮相

太平雲梯光雕夜間營運啟動　迎接百萬夜景體驗

大罷免遍地開花　民進黨台南市黨部擺攤挺公民

長庚感恩器捐者大體老師　家屬：媽媽教會我勇敢

二王基督墓園強制遷葬　上百家屬連署陳情賴清德、蕭美琴

陳建宏醫師推廣預防醫學「誓久久」　全台巡迴公益演講達499場

「金門購物嘉年華」盛大啟動熱鬧非凡　500項獎品等你來拿！

嘉義市義昌公園新地下停車場　全方位提升交通機能

五十肩和年紀沒有絕對關係！醫曝致病原因　妙招分享緩解疼痛

昇捷建設導入ESG+ AI技術於建築與碳排監測　歐盟專家肯定

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

清明掃墓防火警！金門派無人機巡查　亂燒雜草釀空汙最高罰10萬

吃五穀粉當早餐養生藏陷阱　醫揭1特性「血糖狂飆升」

柯文哲深夜戒護外醫2小時！　北所今說明：醫師評估未達留院標準

為傳播妹街頭狂轟25槍！3槍手攜槍投案　2聲押禁見、1少年裁定收容

新建大樓震垮！曼谷49層「爛尾鬼樓」屹立不搖　網驚：30年都沒事

水上鄉首辦台味の復古趴　500人與神明一起吃辦桌

高鐵最新費率出爐「維持4.551元」　北高票價仍有230元調漲空間

男友投籃式丟垃圾被女友唸　繼續挑釁被趕出門XD

地方熱門新聞

嘉義鳳梨酥驚艷日本民眾

二王基督墓園強制遷葬家屬連署陳情

大罷免民進黨台南市黨部擺攤挺公民

長庚感恩器捐者大體老師　家屬：媽媽教會我勇敢

台南市府首場大型就博會善化登場提供近4000個職缺

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

陳建宏醫師推廣預防醫學全台巡迴公益演講達499場

手機Google Map救命！ 山友迷路安全脫困

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

無形技藝有形施作台南文化局培育新世代修復人才

桃園彩色海芋季登場　樂天桃猿吉祥物Rocky亮相

南消官田消防清明防火宣導民眾祭祖安全又環保

原鄉也進入全面阻詐防詐

嘉義市義昌公園新地下停車場147席停車位

更多熱門

相關新聞

樂天第二波談薪　廖健富5年總值4100萬、陳晨威簽3年

樂天第二波談薪　廖健富5年總值4100萬、陳晨威簽3年

樂天桃猿為了讓球員能夠穩定投入春訓準備，在2月份就完成合約洽談，今日公布第二波談薪，林立執行第三年複數約，今年月薪調升到81萬，廖健富、陳晨威、陳冠宇、王志煊、陳柏豪五人獲得球團複數年約的肯定。

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

中職球團球衣　套用日職指名布料

中職球團球衣　套用日職指名布料

樂天主場開幕戰味全　門票預售近萬張

樂天主場開幕戰味全　門票預售近萬張

樂天募近百萬　送暖3大公益單位

樂天募近百萬　送暖3大公益單位

關鍵字：

桃園彩色海芋季樂天桃猿吉祥物溪海休閒農業區

讀者迴響

熱門新聞

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

男星父親被轎車撞死！

獨／權樂告別式「百位好友送別」

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

緬甸強震重創詐騙園區　豬仔趁亂逃跑

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

強震來襲26桌客人沒付錢　曼谷日料店損失近4萬

曼谷第二高樓狂搖　14秒片驚呆網友

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面