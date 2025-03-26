桃園彩色海芋季329浪漫登場　5萬株繽紛彩芋迎客

▲桃園彩色海芋季329登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園彩色海芋季26日於市府舉行記者會，市長張善政出席活動指出，今年彩芋季於3月29日至4月6日在大園溪海休閒農業區展開，花區種植超過14萬株花卉，規模更勝以往，不僅有5萬株繽紛彩色海芋，更搭配香水百合、孤挺花及小蒼蘭等多樣花卉，打造壯麗迷人的春日花海。

▲繽紛彩色海芋。（圖／市府提供）

張市長強調，桃園彩色海芋季是今年春天的第一場花卉盛事，適逢清明與兒童節連假，誠摯邀請國人前來桃園，欣賞最美的彩芋花海。桃園彩色海芋每年皆都有不同主題，去（113）年以食農教育為核心，今年則以「奇芋夢幻島」為主題，結合生態教育，現場規劃了互動體驗區，不僅讓家長與孩子能夠學習外來種對臺灣生態的影響，提升保育意識，也讓更多人體會守護自然環境的重要。

此外，為了提供更便捷的交通選擇，市府特別在會場設置YouBike 2.0站點，鼓勵民眾搭乘高鐵、公車後轉YouBike，不僅省時便利，也能兼顧健康與環保。市府農業局表示，本屆海芋季不僅有豐富的花卉景觀，也設有多項可愛裝置，如「奇芋夢幻島」、「夢境彩虹」、「滴答鱷魚」等，營造童話般的繽紛花卉園區。園區特別打造「海盜迷蹤」巨型迷宮，並設置生態闖關遊戲，讓大朋友、小朋友都可在這春日時光，邊玩邊學習生態保育的重要性。

農業局說明，活動期間還將舉辦多項限時主題活動，包含集章打卡點，讓遊客隨手拍出夢幻美景等，更於溪海遊客中心推出「花藝DIY體驗」，讓民眾親手製作專屬春日花禮，留下浪漫回憶。歡迎大家呼朋引伴來桃園開啟一場充滿夢幻的春日冒險。

包括市議員陳美梅、市府農業局長陳冠義、大園區長余誌松、桃園區長許敏松、溪海休閒農業發展協會理事長王應和及大園區農會總幹事呂理標等均一同出席記者會。