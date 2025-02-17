南投燈會10周年9天春節連假助攻　人次559萬+產值39億創新高

▲南投燈會參觀人次創新高。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

為期22天的2025南投燈會於16日閉幕，縣政府統計至2月15日止已吸引超過559萬參觀人次、觀光產值突破39億元，都較去年再創新高；縣長許淑華表示，今年燈會適逢辦理10周年，活動規模全面升級、為遊客帶來全新燈光體驗，加上9天春節連假帶動旅宿需求大幅成長，因此創造龐大人潮及產值。

許淑華於昨晚閉幕典禮上，一一頒發感謝狀給所有參展與贊助的廠商、宗廟與社區，感謝所有參與與協助的朋友、縣府團隊的辛苦與來自全國遊客的支持，相約明年再見。

▲▼南投燈會16日閉幕。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處指出，今年在燈區規劃與設施方面持續升級精進，連廁所設施也升級為五星級貨櫃屋式，更加裝冷暖空調，被遊客讚為貼心服務；另也利用大排箱涵上方空間增設專屬機車停車場，有效提升交通便利性；燈區動線更進一步優化，將通往水舞廣場的行人便道拓寬，也貼心設置無障礙坡道，確保行動不便者能夠暢行無阻，全面提升安全性。

觀光處表示，南投燈會去年在燈區與主燈設計上榮獲四項國際大獎，今年更擴大規模與影響力，吸引國內外遊客前來朝聖，展現南投豐富的觀光資源與文化實力；縣府接下來將推出「南投螢火蟲季」、「南投星空季」、「南投巧克力咖啡節」等一系列精彩活動，誠摯邀請全國遊客四季造訪南投，在不同時節感受這片土地的獨特魅力。