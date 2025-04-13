「4星座」今年易陷桃色糾紛！雙子嘴太甜小心變第三者

▲4個星座今年桃花旺，稍一不慎就會引來桃花糾紛。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

感情世界充滿甜蜜和悸動，有時候卻也會發生曖昧不清、情感糾葛，或是陷入桃色糾紛的陷阱。命理專家塔羅牌老師艾菲爾分析，2025年有4個星座容易因過度自信、寂寞空虛，或是情感需求不被滿足，而陷入感情糾葛中，甚至無意間成為三角關係裡的關鍵人物；這些人不一定是花心，只是太容易在情場上失去警覺，一時放縱可能換來長久煩惱和誤解，還可能影響事業與名聲。

艾菲爾老師建議，今年他們感情要談得清楚，界線劃清，小心別讓愛變成爛帳。參考星座為太陽、上升、金星星座。

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●天蠍座：不要羨慕，齊人之福

2025年，天蠍座在情感上容易陷入糾纏不清的局面。有伴者可能會對現況產生倦怠感，對外界的誘惑缺乏抵抗力，而單身者則容易愛上已有人在身邊的人。天蠍的魅力原本就強，吸引來的人也不在少數，加上對愛情的控制慾和占有欲強烈，稍有不慎就可能踩進感情雷區。他們不見得主動出擊，但也不拒絕曖昧的眼神與靠近，這種「不清不楚」最容易引爆感情危機。建議天蠍2025年要釐清感情立場，避免因為「一時羨慕齊人之福」而讓自己陷入愛情修羅場。

●獅子座：冤親債主，來算總帳

獅子座天生自信、熱情，異性緣佳，2025年容易在感情中不自覺成為多角關係的中心人物。過往曾經惹到的舊情人、前任，甚至曖昧對象，都有可能「殺回來」，讓獅子措手不及。獅子座最怕形象受損，但這一年情感能量複雜，越想控制場面，越容易出錯。尤其是當他們想要在工作、朋友圈或社群媒體中維持「人人愛我」的光環時，就更容易招來不必要的情感誤會與爭執。 2025年對獅子來說，是一場「舊情大清算」，能否安然過關，就看有沒有勇氣斷開不必要的牽連了。

●水瓶座：男歡女愛，必有冤情

水瓶座一向愛得自由、不被拘束，但2025年在感情裡容易惹來不明不白的風波。他們對人熱情又友善，常讓人誤會「是不是對我有意思」，加上本身界線模糊、不喜歡承諾，常在無意間招惹了不該惹的人。這一年，水瓶有可能因為好奇心、寂寞或一時的情感投射，陷入一段曖昧又難以結束的關係，對方可能是朋友的戀人、同事的對象，甚至已婚人士。這些情感不只來得突然，還可能牽扯到名譽與關係。提醒水瓶，2025年「情場如戰場」，不是所有男歡女愛都能無痛善終。

●雙子座：說說笑笑，引火自焚

雙子座在2025年容易因「嘴巴太甜、太愛講」而無意間惹來桃色風波。他們本來只是開個玩笑，或是想要討人喜歡，卻常常讓對方誤以為是深情告白。雙子座喜歡與人互動，對於曖昧不設防，這樣的特質在今年特別容易引起誤會，甚至變成第三者都還不自知。尤其在社交場合、線上聊天時，雙子常常「一不小心就聊太多」，結果事後難以收拾。提醒雙子2025年要對人對己誠實，別讓「嘴上輕浮」成為感情的致命傷，也別在感情未明確前，就讓人產生錯誤期待，否則到頭來傷人也傷己。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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