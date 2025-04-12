勞動部校園徵才！　逾千職缺助力青年開啟職涯旅程

▲勞動部與台南大學合辦徵才，吸引不少民眾求職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「本來只是想來看看，沒想到真找到工作！」22歲今年即將畢業踏入職場的黃同學，對於畢業即就業感到又驚又喜，12日在台南大學有場徵才活動，高薪、免經驗門檻低，是這場徵才活動一大亮點。

現場除就業媒合外，還為青年量身打造職涯派對，提供AI模擬面試、職涯探索服務，讓求職者不只找工作，更能了解自己的職涯定位與發展潛力，吸引不少青年參與，場面熱鬧。

徵才活動由勞動部雲嘉南分署臺南就業中心與國立臺南大學共同舉辦，邀集23家優質企業設攤，祭出將近1100個職缺，涵蓋製造、零售、餐飲、服務、教育等熱門產業，9成以上職缺免經驗，像是堤維西、儒億科技、大成長城、奇美食品、家樂福、宜得利家居、全家、漢來美食、築間餐飲、台灣客服科技與威爾森文教等都到場徵才。



在薪資方面，有近7成職缺月薪35K起跳，其中不乏高薪職缺，如聯成電腦要找職涯規劃師，月薪上看65K，奇美食品、聲寶公司與儒億科技也都開出逾50K以上薪資徵求工程師，摩斯漢堡的營運儲備幹部最高薪也有48K。

今日勞動部雲嘉南分署技正楊慶元、台南大學校長陳惠萍與台南市勞工局長王鑫基都到場為求職民眾打氣。楊慶元指出，高薪、無經驗門檻低是這場徵才的最大特色，希望能讓青年在就業起跑點上更友善。

楊慶元還說，勞動部推出投資青年就業方案第二期，有多項專為青年設計的就業支持計畫，如「產業新尖兵計畫」要讓青年培訓重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金；而「初次尋職青年穩定就業計畫」則是發給尋職津貼與就業獎勵，兩者合計最高能領到4.5萬元，歡迎利用。

現場除企業徵才外，活動更結合「體驗」與「探索」兩大要素，許多互動體驗攤位廣受好評，包括「AI智慧面試官」、「青年職涯體驗站」、「神奇職涯柑仔店」與「創客體驗基地」等，涵蓋職涯探索、履歷健檢、面試模擬到職場體驗，助力青年了解自我、強化就業力，讓不少參與的年輕人直呼，「比預期收穫還多」！

值得一提的是，現場還有8家廠商設置「友善工讀職缺」專區徵求在台就學的港澳生、僑生及外籍生參與，提供合法打工與職場體驗機會。來自馬來西亞的大學生Kelly說，很開心有這項貼心服務，讓外籍學生有打工或實習管道，順利邁出進入台灣職場第一步。