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獲贈「2警備車+1氣瓶灌充機」　中市消防局感謝民間團體善行

▲▼大肚區民間團體捐贈2輛警備車和1台氣瓶灌充機，台中市消防局感謝善行。（圖／中市消防提供，下同）

▲▼大肚區民間團體捐贈2輛警備車和1台氣瓶灌充機，台中市消防局簡任技正林裕芳頒發感謝狀。（圖／中市消防提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區永順吳府千歲慈善協會、三陽機車和王百合慈善基金會，今（12）日上午合資捐贈2部消防警備車及1台氣瓶灌充機，消防局簡任技正林裕芳代表受贈並頒發感謝狀，以表彰民間力量支持消防與對社會安全的關懷。

大肚區永順吳府千歲慈善協會理事長陳志誠表示，他是三陽機車大肚區經銷商，也曾擔任過義消，有感於消防弟兄經常在救災現場出生入死，因此向總公司三陽工業及同為社會公益團體的王百合慈善基金會徴詢共同捐車意願，立即獲得認同，才促成這樁美事。

▲▼大肚區民間團體捐贈2輛警備車和1台氣瓶灌充機，台中市消防局感謝善行。（圖／中市消防提供，下同）

▲大肚區永順吳府千歲慈善協會理事長陳志誠（右）。

除了捐贈2部消防警備車之外，吳府千歲慈善協會認為空氣呼吸器是打火弟兄出入火場必備的保命裝備，因此決定另外再捐贈1台氣瓶灌充機給大肚分隊使用，灌充機可有效確保氣瓶隨時充滿的最佳狀態，讓消防人員在執勤時保障自身安全並有效提升救災效率。

三陽工業副理陳誌隆說，公司秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，長期投入公益活動，關懷公共安全，藉由此次捐贈，期能助益消防人員執勤效能，為市民帶來更安全的生活環境。

▲▼大肚區民間團體捐贈2輛警備車和1台氣瓶灌充機，台中市消防局感謝善行。（圖／中市消防提供，下同）

▲三陽公司副理陳誌隆（左）。

王百合慈善基金會董事葉其祥則表示，協會成立以來積極投入急難救助、慈善捐贈、關懷弱勢等公益活動，此次攜手捐贈消防警備車，正是落實地方共好的理念展現。

林裕芳表示，近年來災害類型日益多元，消防人員面臨的挑戰日趨複雜，感謝各界愛心捐贈，大幅提升消防人員執勤效率與安全防護，並承諾將妥善保管與運用，以發揮最大效能，感謝各界做消防的最佳後盾，齊心打造更安全、更有愛的宜居城市。

▲▼大肚區民間團體捐贈2輛警備車和1台氣瓶灌充機，台中市消防局感謝善行。（圖／中市消防提供，下同）

▲王百合慈善基金會董事葉其祥（左）。

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