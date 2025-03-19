「金髮Yuki」CPR救溺水童遭質疑　中市消防澄清：角度問題

記者鄧木卿／台中報導

台中市3歲男童日前溺斃在自家浴室，有網友赫然發覺現場有名金髮民眾，未具備救護技術員證照，竟然參與搶救，而且施作CPR時，雙手卻是按壓在肚子上，不只如此，該民眾也出現在新光氣爆的搶救現場，遭嚴重質疑未具專業卻跟著救人？台中市消防局澄清，這名熱心民眾確實不是義消，但只是請他協助幫忙CPR，CPR是不需要證照，按壓位置也沒問題。

▲▼金髮民眾按壓3歲童以及出現在新光氣爆現場，中市消防表示，CPR勿需證照。（圖／靠北EMT提供）

有人在社群「聽見你我的AED」PO文，「台中市1名3歲男童在家溺斃，1名自稱救護義消綽號Yuki施救發生爭議，用雙手在肚子上實施CPR，最後搶救不及，網友搜出該民眾連初級救護的EMT資格都沒有，所穿的衣服也不是台中市消防局公發制服」，遭質疑未具備救護人員證照，竟然搶在第一時間救人。

緊急救護科長劉忠和表示，119一旦接獲有民眾OHCA，會在「聽見你我的AED」推播，請在附近會CPR的民眾立即前往幫忙，畢竟是和時間賽跑，當天救護人員到達大樓一樓，該民眾已收到推播到場，因此請他一起上樓幫忙，由他先做CPR，到一個段落後，再由消防人員接手。

至於男子在肚子上按壓是否錯誤？劉忠和說，現場救護人員已先和熱心民眾確認過位置，是沒問題，可能是角度問題，才誤以為是壓在肚子上；劉也證實，該民眾並不是義消，只是幫忙做CPR，而做CPR是不需要證照的。