防中共滲透賴清德研擬「補助」　馬文君轟：面對共諜竟溫言軟語？

▲立委馬文君。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨近日爆出多名黨工涉共諜案，民進黨9日中常會中，有常委認為，黨工被中共滲透是因為「經濟困難」，建議黨內要設置救助機制，為經濟困頓者提供資助。對此，國民黨立委馬文君批，民進黨諸公是不是劃錯重點？對近在咫尺的共諜們竟溫言軟語，還要急難救助？這不是雙標，那什麼才是雙標？

民進黨9日召開中常會，據轉述，根據國安局報告，現在查出的共諜，有六成是現役或退役國軍，背後原因包含經濟困難等，由於賴清德上任黨主席後，就設立老黨員急難救助辦法，中常委建議，如果黨員有急難需求，比照相關辦法，提出救助方式，避免黨工因為經濟困難，給中共有可趁之機，賴清德則裁示，將請秘書長林右昌研議。

「賴總統跟民進黨諸公是不是劃錯重點？」馬文君提到，共諜堂而皇之進入立法院、總統府，是非同小可的國安問題，不知有多少國安機密外流，竟然還用「經濟困難」替他們開脫，完全搞不清楚狀況。

馬文君說，姑且不論，總統府諮議，還說什麼經濟困頓有多可笑，先前賴清德宣布恢復軍法審判，針對軍中共諜嚴辦，不就是軍中共諜太多，抓不完、辦不完、審不完，對著軍中共諜，除惡務盡，疾言厲色，她支持。

馬文君再說，但對軍中是一張臉，對黨內又是另一張臉，對近在咫尺的共諜們竟溫言軟語，還要急難救助？這不是雙標，那什麼才是雙標？