台灣店家跟進？路上見布條「川普粉絲收145%服務費」台人看傻

▲有台灣店家也要收145%服務費。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普日前宣布，對中國的關稅從104%提至125%（目前已提高為145%），此舉惹怒中國官方，民間多店家也紛紛在門口張貼，「對美國顧客加收104%服務費」等相關標語。沒想到這招連台灣店家也跟進？有網友發現一間機車用品店掛出紅布條，「川普粉絲進店消費增收145%服務費」，照片引發討論。

有網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見有間機車用品店在門口掛出紅布條，「川普粉絲進店消費增收145%服務費」，下方小字備註「上繳流浪動物之家」。

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照片引發議論，「這店家應該股票賠很大」、「貼這個～老闆，股票買很多唷～哈！」「這在哪？我要買，哈哈」、「賠很多生氣了。」也有許多人傻眼，「雖然看得出是蹭熱度，可在台灣這一點都不好笑」、「沒想到能在台灣看到這種東西。」

另外，綜合陸媒報導，大陸各地多個店家10日在門口貼上中英標語，「本店即日起，對美國籍（或持綠卡在華）的顧客，加收104%關稅（服務費），如有不解，請諮詢美國駐華大使館。」有店家的「服務費」甚至高達250%。

一店家直接在門口寫下，對美國強徵關稅的行為「忍很久，也忍不了」。相關貼文引起微博網友熱議，「其他店家快跟上」、「還看到新加坡的華人餐廳也跟著貼上」、「高，實在是高，最起碼是態度。」

美國總統川普10日透過自家社群媒體Truth Social發文內容如下：

鑒於中國對全球市場表現出明顯缺乏尊重，我在此宣布，美國對中國徵收的關稅即刻起將提高至125%。希望在不久的將來，中國能意識到，剝削美國及其他國家的時代已經無法持續，也不再被接受。

相對地，鑒於超過75個國家的代表，包含美國商務部、財政部與貿易代表署（USTR），已就貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱以及非貨幣性關稅等議題，與美方展開協商，且在我的強烈建議下，這些國家並未以任何方式對美國進行報復，因此我已批准對這些國家實施為期90天的「暫停措施」，並在此期間大幅降低對等關稅至10%，同樣即刻生效。