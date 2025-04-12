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千作品脫穎而出　太平洋燈會奪「泰坦創新獎」最高榮譽

▲▼2025花蓮太平洋燈會在美國「泰坦創新獎」全球逾千件參賽作品中脫穎而出，獲得活動創新類「金獎」肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼2025花蓮太平洋燈會在美國「泰坦創新獎」全球逾千件參賽作品中脫穎而出，獲得活動創新類「金獎」肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025花蓮太平洋燈會今年以「百花齊放」為主題的創新展演效果不但吸引67萬人次觀展，更獲得《網路溫度計DailyView》公布的「2025全台十大燈會」全國第8，非六都城市中全國第3佳績，如今更再傳捷報，在2025美國「泰坦創新獎（Titan Innovation Awards）」全球逾千件參賽作品中脫穎而出，獲得活動創新類「金獎」肯定，讓花蓮燈會在國際間各項創新創意的活動評比中，榮登國際大獎舞台寶座，閃耀全球！

▲▼2025花蓮太平洋燈會在美國「泰坦創新獎」全球逾千件參賽作品中脫穎而出，獲得活動創新類「金獎」肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

美國「泰坦創新獎（Titan Innovation Awards）」由知名國際獎項機構—IAA國際大獎協會（International Awards Associate）創立，旨在表彰全球於行銷推廣領域展現卓越創意、並透過有效溝通與影響力，為世界帶來深遠影響的單位與個人。該獎項高度重視創新精神，而「2025花蓮太平洋燈會」憑藉創新展演與高效經濟效益，經由評審委員依據「創新與獨特性」、「執行與實施」、「產業影響力」及「整體體驗與記憶度」等四項評比指標審核後，最終於「活動創新」類別中脫穎而出，獲頒該類別「金獎（Gold Winner）」肯定，讓花蓮的節慶活動藉由創新創意展演成果走向世界，更讓世界遊客走進花蓮！

▲▼2025花蓮太平洋燈會在美國「泰坦創新獎」全球逾千件參賽作品中脫穎而出，獲得活動創新類「金獎」肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼2025花蓮太平洋燈會於今年以「百花齊放」為主題的創新展演效果，吸引67萬人次觀展。

花蓮縣長徐榛蔚表示，此次燈會活動在眾多國際參賽作品中脫穎而出，展現縣府團隊努力不懈的精神，使得各項建設與活動都能在持續創新與提升下獲得榮譽及肯定。此次得獎作品也登上該創新獎官網，向全世界推薦分享花蓮太平洋燈會的創新成就與文化亮點。

▲▼2025花蓮太平洋燈會在美國「泰坦創新獎」全球逾千件參賽作品中脫穎而出，獲得活動創新類「金獎」肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，「花蓮太平洋燈會」今年首度移師花蓮市日出大道展演，以「百花齊放」為主題，象徵揮別2024年的陰霾，迎向充滿希望與活力的未來。活動期間吸引達67萬人次參觀，創下歷年新高紀錄，人氣指數屢創佳績。同時，在《網路溫度計DailyView》透過網路大數據進行全台燈會聲量排行中，榮獲2025年全台人氣燈會第8名，並為非六都地區第3，展現強勁吸引力與民眾支持。展望未來，花蓮將持續以創新策展與多元文化交融，讓「花蓮太平洋燈會」年年繁花盛開、綻放國際！

▲▼2025花蓮太平洋燈會在美國「泰坦創新獎」全球逾千件參賽作品中脫穎而出，獲得活動創新類「金獎」肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，「花蓮」的「花」，象徵著縣內每一位攤商、店家，乃至每一個部落與社區，就如同一朵朵綻放的花卉，齊聚於花蓮這片土地，共同編織出一幅燦爛的花海風景。而隨著季節轉換，這些「花朵」也將持續盛開，綻放出無限希望與新生命力。此次「2025花蓮太平洋燈會」榮獲「美國泰坦創新獎」的國際肯定，與花蓮近日被英國知名時尚生活雜誌《Tatler》評選為「亞洲8大最被低估的美食城市」的消息一同傳來，展現花蓮作為國內觀光大縣的實力，也象徵花蓮重新躍起，邁向繁花盛開的新紀元。

▲▼2025花蓮太平洋燈會在美國「泰坦創新獎」全球逾千件參賽作品中脫穎而出，獲得活動創新類「金獎」肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

余明勲處長也表示，花蓮從太平洋燈會「全國最美燈會在花蓮」的品牌形象開始，到目前正在新城鄉七星潭賞星廣場旁海灘展出的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」活動，花蓮不僅擁有豐富的山海資源，更有每天由台北直飛花蓮、每週四班由香港直飛花蓮的國內外直達班機，歡迎世界旅人現在就出發來花蓮永續遊、深度體驗這片土地的人文、美食與自然風光。

花蓮觀光資訊網：https://tour-hualien.hl.gov.tw/Default.aspx
花蓮觀光紛絲團FB：https://www.facebook.com/hltour?locale=zh_TW

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