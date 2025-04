倒數10天遭毀婚！新娘驚知「小3竟是她親媽」　回家一看更崩潰

▲印度一名新娘,在婚禮前10天遭到雙重背叛。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

印度北方邦(UP)發生離譜事件,新娘西瓦妮(Shivani)在婚禮倒數10天時遭到毀婚,原因竟是未婚夫與她的「親生母親」私奔去了,更令她無法接受的是,2人還把家中所有現金與珠寶一併帶走。

西瓦妮接受《新德里電視台》採訪時說,「我原本要在4月16日嫁給拉胡爾(Rahul),而我母親周日跟他私奔了。」此時距離婚禮只剩下10天,所有喜帖早已發給賓客與親友。

西瓦妮回憶,過去3、4個月,母親阿妮塔(Anita)經常與拉胡爾講電話,「他要求什麼,她都會做。」

2人也把家裡超過35萬盧比(約新台幣13萬元)、價值逾50萬盧比(約新台幣19萬元)的珠寶全部帶走。西瓦妮表示,她如今已經不在乎媽媽和未婚夫想做什麼,只希望「把錢和珠寶還給我們。」

Woman elopes with daughter's fiancé with cash and jewellery days before wedding in #UttarPradesh



More details ???? https://t.co/4NuEF4cpau pic.twitter.com/ZDtVP0x9XA