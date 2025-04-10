倒數10天遭毀婚！新娘驚知「小3竟是她親媽」　回家一看更崩潰

▲印度一名新娘，在婚禮前10天遭到雙重背叛。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）發生離譜事件，新娘西瓦妮（Shivani）在婚禮倒數10天時遭到毀婚，原因竟是未婚夫與她的「親生母親」私奔去了，更令她無法接受的是，2人還把家中所有現金與珠寶一併帶走。

西瓦妮接受《新德里電視台》採訪時說，「我原本要在4月16日嫁給拉胡爾（Rahul），而我母親周日跟他私奔了。」此時距離婚禮只剩下10天，所有喜帖早已發給賓客與親友。

西瓦妮回憶，過去3、4個月，母親阿妮塔（Anita）經常與拉胡爾講電話，「他要求什麼，她都會做。」

2人也把家裡超過35萬盧比（約新台幣13萬元）、價值逾50萬盧比（約新台幣19萬元）的珠寶全部帶走。西瓦妮表示，她如今已經不在乎媽媽和未婚夫想做什麼，只希望「把錢和珠寶還給我們。」

Woman elopes with daughter's fiancé with cash and jewellery days before wedding in #UttarPradesh



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西瓦妮的父親、同樣遭到背叛的吉騰德拉（Jitendra Kumar）坦言，他早就觀察到2人之間不對勁，「那男人不跟我女兒說話，卻一直跟我老婆說話……過去3個月，他們每天跟彼此聊天22個小時。我很懷疑，但什麼也沒說，因為婚禮就快要到了。4月6日，阿妮塔跟那個男人離開了，並且拿了我們所有的現金跟珠寶。」

吉騰德拉打了很多通電話給妻子，但對方的手機已經關機。他接著打給準女婿，對方起初否認2人待在一起，「幾小時後，他才終於開口說，我已經『困擾』我妻子20年了，現在應該把她給忘了」，在那之後，2人的手機都關機了。

目前，吉騰德拉已向當局提交妻子的「失蹤報告」，警方也誓言採取必要行動，迅速找到阿妮塔跟拉胡爾。