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格陵蘭基地高層人事地震　指揮官因「失去信任」遭革職

▲▼ 格陵蘭首府努克（Nuuk）。（圖／路透）

▲ 格陵蘭首府努克（Nuuk）。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國太空作戰司令部於4月10日宣布，解除駐格陵蘭皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）指揮官蘇珊娜·邁耶斯（Susannah Meyers）上校的職務，理由是「已喪失對其領導能力的信心」。由肖恩·李（Shawn Lee）上校接任指揮。

司令部在聲明中指出，軍事指揮官須恪守最高行為準則，特別是在執行職務時應保持中立。有媒體引述國防部發言人說法指出，國防部不容許任何破壞指揮體系或顛覆總統政策的行為。

根據外媒報導，邁耶斯被撤職與美國政府近年對格陵蘭島展現強烈控制意圖有關。報導指出，邁耶斯在內部電郵中試圖淡化美方對丹麥的批評，並致力於促進基地內駐軍與格陵蘭當地人、丹麥人及加拿大工作人員的和諧，這被視為與白宮的主張相左。

格陵蘭是世界最大島嶼，屬丹麥王國自治領地，戰略地位重要，近年來成為美中俄等大國競逐的焦點。美國總統川普早於任期內便曾公開表示，有意讓美國「買下」格陵蘭，理由除了國家安全考量，亦看重其尚未開發的豐富礦產資源。

雖然當時丹麥政府明確拒絕該提案，但根據《紐約時報》報導，川普政府並未因此止步，國家安全委員會甚至多次召開會議，推動將購島構想轉化為具體政策。白宮據稱還考慮透過社群媒體與公關活動，影響格陵蘭當地輿論，以爭取居民支持。

3月底，美國副總統萬斯突訪皮圖菲克基地並批評丹麥對格陵蘭防衛不力，引發格陵蘭及丹麥官方強烈不滿。原訂涵蓋更廣地區的行程被迫縮減，僅限於美軍設施內活動，亦未經當地邀請，引發「不速之客」爭議。

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