關稅戰升溫！摩根大通CEO示警「美經濟劇烈動盪」　衰退率達5成

▲摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

中美貿易戰再度升溫，關稅報復措施頻頻出招，雙方關係進一步緊繃。對此，美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）執行長傑米·戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國經濟正面臨「顯著的動盪」，進入衰退的機率恐高達五成，甚至有可能面臨比預期更嚴峻的局面。

綜合外媒報導，儘管交易部門受惠於市場波動，創下疫情以來最佳表現，摩根大通仍對未來保持謹慎態度。該行第一季股票交易營收飆升48%，達38億美元，創歷史新高；固定收益交易亦成長8%，但同時該行也大幅增加75%的呆帳準備金，反映出對未來貸款風險的擔憂。

戴蒙在接受彭博電視訪問時表示，受到總統川普宣布的145%對中關稅及其他貿易政策影響，投資銀行業務客戶普遍轉趨保守，不僅大型併購案放緩，中型企業與新創公司的融資與招聘計畫也呈現觀望，「人們正在退縮，不只是大交易，就連中型企業也開始變得非常謹慎。」

▲川普關稅政策引爆市場亂流。（圖／路透）

戴蒙指出，他目前對經濟的觀察是「結果分布相當廣泛」，包括來自地緣政治緊張、貿易戰風險、持續高漲的通膨、龐大的財政赤字，以及資產價格的劇烈波動，衰退風險可能接近或超過50%，「最糟的情況仍可能發生，我看過所有情況後的結論是，現在的機率比人們想像的更可能走向不利發展。」

川普日前雖宣布對多數關稅實施90天暫緩措施，稍微舒緩市場壓力，但市場動盪仍未平息，多家華爾街金融機構高層對此表示憂慮。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）指出，「市場與經濟前景的不確定性，正主導著客戶的每一次對話。」他並警告，這波下跌不僅衝擊華爾街，更波及到數以百萬計民眾的退休儲蓄。

儘管尚未看到貿易政策對實際業績造成明顯衝擊，戴蒙坦承，若全球貿易戰正式爆發，美國銀行將首當其衝，尤其是與國際市場高度連結的金融機構預期標普500企業的獲利預測將下修，部分公司甚至將撤回財測指引。戴蒙最後也強調，「我們仍希望經濟走勢正面，但必須為各種可能做好準備。」