川普大廈裡幾乎全是「Made in China」　陸網譏：嘴上說不要…

記者陳冠宇／綜合報導

美國演員兼網紅沃爾特．馬斯特森（Walter Masterson）幾年前曾探店川普大廈（Trump Tower），發現裡面的商品幾乎都是中國製造，就連「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的帽子也不例外。他近日再次發布這部影片，大陸網友看了狂譏笑：「現在看簡直諷刺意味拉滿！」、「嘴上說不要…身體倒是很誠實」。

在中美關稅戰打得血流成河之際，馬斯特森9日在社群媒體發布影片，內容是他於2023年12月21日前往川普大廈，對裡頭專門販售川普競選紀念品的商店進行探店。

他驚訝地發現，嘴裡時常攻擊「中國搶走美國就業」，呼籲美國民眾多支持「美國製造」的川普，紀念品商店裡的商品居然幾乎都是「中國製造」。

影片中，馬斯特森拿起一款最經典的紅色川普紀念帽，一邊說「我敢打賭是美國製造」，結果一翻標籤，上面寫著MADE IN CHINA，他直呼「哦不，不」。

轉戰一旁，他改拿起寫著「MAGA」的帽子，「所以這些肯定都是美國製造了」，結果又翻車，急忙改口：「也許只有這個帽子（是中國製造）」。只不過，後來看到的川普紀念襪、川普公仔、紀念杯，也全都是中國製。

馬斯特森的結論是，「好吧，所以也許這裡所有東西，都是中國製造」，並大笑三聲，「我真的……這太奇怪了」。

▲美國網紅勇闖川普大廈。（圖／翻攝Threads）

馬斯特森是一名來自美國紐約的演員和網紅，也是川普的反對者，在TikTok上擁有百萬粉絲。多年來，他最慣用的表演形式，就是假扮或模仿川普的支持者，拍攝具有反諷性質的黑色幽默短影片，嘲諷川普及其擁簇者的「愚蠢」。

在馬斯特森重新發布該片之後，引發熱議。有英文評論寫道，「徵收關稅，但所有的產品都是中國製造的」、「美國一些人穿的中國製造的商品，然後卻抨擊中國」、「（川普）虛偽到極致」。

「特朗普大廈裡幾乎都是中國製造」話題也衝上微博熱搜第四名，大陸網友毫不留情地諷刺：「這些帽子上都印著MAGA，可是它們卻是外國製造，再連繫所謂的製造業回流，就更是加倍諷刺」、「建議改名叫『川普．真中國製造．大廈』」。

還有大陸網友嘲諷：「嘴上說不要…身體倒是很誠實」、「反對是工作，購買是生活」、「特朗普要搞大型活動，義烏（大陸小商品批發市場）比美國的媒體知道的都早」、「特離譜穿著中國衣，揣著狼子野心」。

▼ 川普大廈。（圖／路透社）