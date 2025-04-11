　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普大廈裡幾乎全是「Made in China」　陸網譏：嘴上說不要…

記者陳冠宇／綜合報導

美國演員兼網紅沃爾特．馬斯特森（Walter Masterson）幾年前曾探店川普大廈（Trump Tower），發現裡面的商品幾乎都是中國製造，就連「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的帽子也不例外。他近日再次發布這部影片，大陸網友看了狂譏笑：「現在看簡直諷刺意味拉滿！」、「嘴上說不要…身體倒是很誠實」。

在中美關稅戰打得血流成河之際，馬斯特森9日在社群媒體發布影片，內容是他於2023年12月21日前往川普大廈，對裡頭專門販售川普競選紀念品的商店進行探店。

他驚訝地發現，嘴裡時常攻擊「中國搶走美國就業」，呼籲美國民眾多支持「美國製造」的川普，紀念品商店裡的商品居然幾乎都是「中國製造」。

影片中，馬斯特森拿起一款最經典的紅色川普紀念帽，一邊說「我敢打賭是美國製造」，結果一翻標籤，上面寫著MADE IN CHINA，他直呼「哦不，不」。

轉戰一旁，他改拿起寫著「MAGA」的帽子，「所以這些肯定都是美國製造了」，結果又翻車，急忙改口：「也許只有這個帽子（是中國製造）」。只不過，後來看到的川普紀念襪、川普公仔、紀念杯，也全都是中國製。

馬斯特森的結論是，「好吧，所以也許這裡所有東西，都是中國製造」，並大笑三聲，「我真的……這太奇怪了」。

▲▼美國網紅勇闖川普大廈。（圖／翻攝Threads）

▲美國網紅勇闖川普大廈。（圖／翻攝Threads）

馬斯特森是一名來自美國紐約的演員和網紅，也是川普的反對者，在TikTok上擁有百萬粉絲。多年來，他最慣用的表演形式，就是假扮或模仿川普的支持者，拍攝具有反諷性質的黑色幽默短影片，嘲諷川普及其擁簇者的「愚蠢」。

在馬斯特森重新發布該片之後，引發熱議。有英文評論寫道，「徵收關稅，但所有的產品都是中國製造的」、「美國一些人穿的中國製造的商品，然後卻抨擊中國」、「（川普）虛偽到極致」。

「特朗普大廈裡幾乎都是中國製造」話題也衝上微博熱搜第四名，大陸網友毫不留情地諷刺：「這些帽子上都印著MAGA，可是它們卻是外國製造，再連繫所謂的製造業回流，就更是加倍諷刺」、「建議改名叫『川普．真中國製造．大廈』」。

還有大陸網友嘲諷：「嘴上說不要…身體倒是很誠實」、「反對是工作，購買是生活」、「特朗普要搞大型活動，義烏（大陸小商品批發市場）比美國的媒體知道的都早」、「特離譜穿著中國衣，揣著狼子野心」。

▼ 川普大廈。（圖／路透社）

▲▼ 川普大樓。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普大廈裡幾乎全是「Made in China」　陸網譏：嘴
快訊／少子化衝擊　56年學校全面停招
淪性奴超過1個月！蘇丹護理人員幫治療　遭士兵輪流性侵
陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」　90天要
張天霖無預警退出　VICKY曝便當店現況...屈中恆嘆每月開
快訊／藍白聯手否決《警察人事條例》修法覆議
全面改裝！　台中勤美誠品將加「鐵網」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普大廈裡幾乎全是「Made in China」　陸網譏：嘴上說不要…

川普讓中美「兩敗俱傷」　包承柯：中國經濟因美國而生是最大誤判

如颱風過境！北京將迎「極端大風」　居民：週末絕不出門半步

菲國華人「鋼鐵大王」遭綁架撕票　每年回鄉數次捐款破億元

美對陸加徵145%關稅　陸委會：中小型台商困難會很大

向前一小步文明一大步！　吳彥祖微博貼「小便斗」諷川普關稅

加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館

高科技發展「大躍進」　學者：大陸絕對有能力打持久戰！

全球瀏覽率No.1的照片！微軟XP經典桌布　攝影師轉賣後曝1遺憾

被詐騙千萬罹躁鬱症　江蘇男靠糞便移植治療改善

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

川普大廈裡幾乎全是「Made in China」　陸網譏：嘴上說不要…

川普讓中美「兩敗俱傷」　包承柯：中國經濟因美國而生是最大誤判

如颱風過境！北京將迎「極端大風」　居民：週末絕不出門半步

菲國華人「鋼鐵大王」遭綁架撕票　每年回鄉數次捐款破億元

美對陸加徵145%關稅　陸委會：中小型台商困難會很大

向前一小步文明一大步！　吳彥祖微博貼「小便斗」諷川普關稅

加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館

高科技發展「大躍進」　學者：大陸絕對有能力打持久戰！

全球瀏覽率No.1的照片！微軟XP經典桌布　攝影師轉賣後曝1遺憾

被詐騙千萬罹躁鬱症　江蘇男靠糞便移植治療改善

歌詩達郵輪莎倫娜號滯留沖繩　航港局：取消航程可全額退費

她懷胎10月生下別人的種！　竟是診所「搞錯胚胎」離譜出包

全台最Q海港！屏東看海美術館《怪獸代班》展　超萌9裝置藝術曝光

轟藍營「讓年改走回頭路」　林俊憲：不要懷疑他們亂搞的決心

陳德容《浪姐6》練舞崩潰痛哭！　坦承壓力大「要粉絲罵輕點」

貨車司機倒車未注意…巷內撞輾路人　23歲男慘斷3根肋骨急送醫

曾獲「優質高職」認證　創校56年高雄高英工商全面停招

北市「乾哥哥」帶3中輟生破壞娃娃機　偷走耳機、包包得手3萬

吳怡霈突宣布「暫離台灣」！飛加拿大圓夢：17歲後一直很想做的事

灰狼單節52分轟退灰熊！　勇士最後2場贏就不用打附加賽

【泰格與雪兒】控制狂男友

大陸熱門新聞

忍不了！陸多店家「對美顧客加104%服務費」

史雪燕主張「大陸人也是中華民國國民」　陸委會反駁

全球股票資金大逃難　四分之三流出陸股

快訊／大陸及香港小額包裹慘了　美國再上調關稅至120％

美將對中國船隻徵停泊費　 陸外交部：有違常識

上萬陸配沒交除籍證明　4類人可走替代方案

美對中加徵關稅實為145% 陸「國師」鄭永年：超過60％根本沒區別　

想當遊戲王！竟拿哥「救命錢」課金

陸「廈金大橋」施工　小三通改航路

179名台灣詐騙犯將送陸！陸委會：盼接回台

全球瀏覽率No.1的照片！微軟XP經典桌布 攝影師轉賣後曝1遺憾

美越同意互取消「非關稅壁壘」　台商暫鬆口氣

中國是否將與美國談判？商務部回應了

美對陸加徵145%關稅　陸委會：台商壓力更大

更多熱門

相關新聞

川普最大的誤判！中美走上「兩敗俱傷」之路

川普最大的誤判！中美走上「兩敗俱傷」之路

中美關稅戰到了「劍拔怒張」態勢，已經往兩敗俱傷方向走，撐到最後是否還有迴轉可能性？，上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，美國對中國過度極端打壓，包括對盟友的不尊重，都使得情勢往不好方向發展，尤其川普做錯最大誤判就是「中國的經濟發展是獲得美國的好處才好起來」，這是向全世界發出對中國經濟發展的誤解與不實解讀，也是這種誤判等因素，川普做出讓全球憂慮的決定。最終，中美還是要有所溝通，必須逆轉「兩敗俱傷」讓衝擊降到最低。

台股跌一票人進場撿便宜！「他All in薪水」連買3天　

台股跌一票人進場撿便宜！「他All in薪水」連買3天　

綠委齊籲嚴防陸貨藉台洗產地　「否則不利於台灣取得優惠稅率」

綠委齊籲嚴防陸貨藉台洗產地　「否則不利於台灣取得優惠稅率」

從股市賺25億美元！他見「川普的操作」喊猛

從股市賺25億美元！他見「川普的操作」喊猛

關稅戰談判搶先機！　賴清德證實：台灣列美國第一批談判名單

關稅戰談判搶先機！　賴清德證實：台灣列美國第一批談判名單

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普川普大廈MAGA

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票！

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面