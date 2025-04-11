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屏東市2大百貨推優惠活動　草地音樂節+購物節同時開跑

▲Global Mall屏東市草地音樂節祭「超HIGH激省攻略」 。（圖／Global Mall屏東市提供）

▲Global Mall屏東市草地音樂節祭「超HIGH激省攻略」 。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東三大日音樂節」今(11)日起連三天於屏東縣立體育館前草地開唱，鄰近的Global Mall屏東市特別祭「超HIGH激省攻略」；而太平洋百貨公司上半年最強化妝品購物節開跑，即日起到4/17(三)第一波購物節化妝品首次推出吉利卡友/APP會員化妝品單筆滿3000送400元，化妝品雙重回饋再加碼，化妝品單筆滿3萬再加贈800元、單筆滿5萬加贈1600元活動。

Global Mall屏東市表示，草地音樂節祭出「超HIGH激省攻略」，從觀賞戶外演唱會必備的涼感小物到餐飲美食、涼夏服飾等力推買一送一、第二件半價、組合優惠價6折起等好康。

▲Global Mall屏東市草地音樂節祭「超HIGH激省攻略」 。（圖／Global Mall屏東市提供）

另限時加碼推4月13日前憑派報DM或出示「屏東三大日音樂節現場活動照片」即可至服務台領取150元購物金，包括100元服飾購物金(滿600元可折抵)及50元美食購物金(十足抵用)。

太平洋百貨公司購物節有許多品牌下殺優惠，植村秀首次買正貨送正貨神級優惠，黑米精萃潔顏油450ml買一送一，優惠價3,200元，限量15組，資生堂東京櫃4/10(四)限定，購買安耐曬金鑽高效防曬露NA5X 60ml*4瓶再加贈正貨乙瓶，價值4,750元，特價3,420元，只有20組。

▲Global Mall屏東市草地音樂節祭「超HIGH激省攻略」 。（圖／Global Mall屏東市提供）

▲屏東太平洋百貨購物節開跑。(太平洋百貨提供)

▲Global Mall屏東市草地音樂節祭「超HIGH激省攻略」 。（圖／Global Mall屏東市提供）

另雅詩蘭黛推出撫紋澎彈的日夜膠原霸主，年輕無敵一夜修護膠原霜75ml+年輕無敵膠原霜75ml，價值10480元，特價只要5500元，還有多款修護/拉提/撫紋明星發燒組合。小資女孩最喜歡千元優惠組合，后推出津率洗顏蜜180ml 1+1組合，售價2960元，特惠價1580元等產品優惠。

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