誰接竹聯幫主都一樣！刑事局撂重話：通令全國警察蒐辦繼任幫主

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

據傳竹聯幫幫主喬不定，日前甚至傳出統促黨榮譽主席張安樂在立法院餐廳宴請媒體，想讓地堂堂主鍾馗上位，引發外界討論，但連日竹聯幫領袖高調遴選幫主引發社會討論，對此刑事局25日傍晚發布聲明：不論竹聯幫主繼任對象為何人，全台警察機關將鎖定依涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑」，刑法154條「參與以犯罪為宗旨之結社者，處3年以下有期徒刑」等嫌疑，立案偵處。

刑事局表示，憲法雖保障人民組織政黨自由，但政黨組織及運作須符合民主原則，以維護自由民主憲政秩序為要旨。警察機關將特別針對特定政黨涉入犯罪組織運作成員，提供內政部作為依法查處、聲請解散之依據；只要該犯罪組織持續運作，警察機關打擊行動絕不會停止。

刑事局強調，竹聯幫及其於國內、外各地分部或堂口，平日即糾眾從事各種不法犯罪活動，甚至介入東南亞詐騙園區經營及操盤人口販運，最高法院相關刑事判決已指出，竹聯幫為公眾週知典型犯罪組織。警政署已通令全國警察機關將全面蒐集掌握繼任幫主資訊，特別是針對以政黨當幌子，實際從事主持、操控犯罪組織活動分子，必定從嚴從速偵辦，決不寬貸。

警方呼籲，犯罪組織藉由公然聚會彰顯運作情事，已符合組織犯罪防制條例3條第4項「公眾得出入之場所聚集3人以上，以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為幫派組織之成員，或與幫派組織或其成員有關聯等情事」構成要件，警察機關會強力執法，貫徹「幫派零容忍」原則。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！



獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗



比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主