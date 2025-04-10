你常買用不到的東西？專家：「小誘惑」才是真正陷阱

記者黃稜涵／綜合報導

你是不是有過這種經驗，一時衝動買了東西，回家後看著手上的東西，內心冒出一句：「我到底為什麼會買它？」，在《駕馭腦中的小劇場》一書中，專家指出，「當你累了，更容易受到外界誘惑」，尤其「小誘惑」才是真正的陷阱，讓你在疲憊的時候輕易買單！

▲你常常衝動購物嗎？（示意圖／視覺中國CFP）



美國心理學家羅伊．鮑邁斯特（Roy Baumeister）和凱斯琳．沃斯（Kathleen Vohs）指出，人在精神疲憊時，不僅容易暴飲暴食、衝動購物，甚至在面對人生重大選擇時，也更容易一時衝動做出錯誤判斷。令人驚訝的是，這種「失控時刻」甚至會被有心人士操控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

專家提醒，許多精明的銷售話術正是靠「消耗你的決策能量」後，再拋出關鍵誘惑，讓你在最疲憊的時候輕易買單。從限時折扣、加購優惠，到結帳前的小東西，他們懂得先讓你疲憊、再丟出甜頭，讓你一個不小心就刷了卡、下了單，回家後只剩「我怎麼會買這個？」的懊惱。

專家建議，當你感覺腦袋打結、眼神死，不妨暫停腳步、補充能量，不要急著做出決定，尤其是在超商結帳、深夜刷手機、感情拉鋸或職涯轉折時，請先問問自己：「我現在，是不是累了？」，因為真正擊敗你的，往往不是強烈誘惑，而是一連串看似微不足道的小挑戰，在你最疲憊時，悄悄瓦解了理智最後一道防線，真正聰明的做法，是理解自己大腦的極限，避免在疲憊時做出你將來會後悔的選擇。

▼《駕馭腦中的小劇場》。（圖／采實文化提供）

