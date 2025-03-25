買東西總是猶豫超久？學會4招擺脫「選擇後悔症」

記者黃稜涵／綜合報導

你是有「選擇困難症」的人嗎？買東西常常選超久，站在超市貨架前，猶豫到底要選哪款洗髮精，打開網購頁面，看了半天還是不確定哪台咖啡機最值得買，甚至選餐廳時，翻遍評論還是怕選錯，在《駕馭腦中的小劇場》一書中指出，這些煩惱，其實就是「資訊焦慮」在作祟！

▲買東西時你常常會猶豫很久嗎？（示意圖／視覺中國）



心理學專家指出，當我們不斷蒐集資訊、反覆比較選項，反而容易陷入決策疲勞，導致更難做出選擇，這種「強迫思考」讓人誤以為只要蒐集夠多資訊，就能做出完美決策，但現實往往相反，資訊越多，反而越難下定論。

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想清楚再買，真的比較好嗎？研究給出意外答案荷蘭社會心理學家艾普．狄克思特修斯（Ap Dijksterhuis）曾在家具賣場做過一項研究，他把消費者分成兩類：「一進商場就決定買什麼的人」與「逛很久、比較再三才買的人」，並在購買幾週後調查滿意度，結果讓人意外，那些快速決策的消費者，對購買的商品更滿意，反而是思考太久的人，容易後悔！

研究發現，當我們花很多時間比較、思考，會下意識地認為這段「煩惱的時間」也是一種成本，結果當商品沒有超出期待時，就會覺得「虧了」。相反地，那些看到特價商品立刻下手的人，沒有經過太多比較，自然不會對錯過的商品感到可惜。

如何避免「選擇後悔症」？現代人面對的選擇越來越多，想買個東西可能要查好幾篇開箱文，甚至連點外送都要考慮一個小時。心理學家建議，想降低資訊焦慮和決策壓力，可以試試4種方法：

1. 給自己設限：決定前設定一個時間限制，例如「十分鐘內決定要吃哪家餐廳」，避免無止境猶豫。

2. 相信第一直覺：研究顯示，人在短時間內做的選擇，和深思熟慮後的決定，滿意度其實差不多。

3. 少看比較資訊：過多的資訊只會增加困惑，選擇前先縮小範圍，避免陷入「選擇障礙」。

4. 專注於核心需求：想清楚自己真正需要的是什麼，而不是被行銷話術影響，才不會買完後悔。

▼《駕馭腦中的小劇場》。（圖／采實文化提供）

