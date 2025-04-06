半夜高舉手機偷窺女鄰居　怪男狡辯「沒看到人不違法」下場曝

▲怪男半夜在女鄰居窗外透過手機偷窺屋內動靜，被逮辯稱沒看到人、應沒違法。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名賴姓男子半夜在女鄰居住處窗外，高舉手機開啟相機功能，透過螢幕窺視屋內動靜，被路人報警送辦，他辯稱想確認欠他錢的女子是否住這裡，但沒看到人、應沒犯法，台北地院審理認為想找人大可敲門拜訪，且當時女鄰居在家，誰都不願起居隱私遭偷窺，依妨害秘密罪判刑4月、得易科罰金，可上訴。

判決指出，賴男前年（2023年）10月23日凌晨1點多，在本案女子位於北市羅斯福路的1樓住家窗外，高舉手機開啟相機功能，透過螢幕觀看屋內，怪異舉動引起路人注意，從旁錄影蒐證後報警帶回賴男調查。

賴男否認偷窺，辯稱想確認欠他5萬元的女子「小婷」是否在屋內，他推稱現場1樓住家窗外就是停車場、當時窗簾沒遮掩，任何人都可輕易看到屋裡，且他沒看到裡面有人，並未侵犯住戶的隱私。

法官查明當時受害女子在家亮著燈，窗簾雖沒關好，但窗戶高於一般成人身高，站在窗外無法直接看進屋內，賴男也承認若不高舉手機透過螢幕看，就得用跳的方式才有辦法看到屋內狀況，可見現場民宅已有相當環境遮蔽、阻隔外界視線，確保起居隱密性。

法官認為，賴男若真想找人，大可敲門拜訪查證，而非三更半夜在人家窗外用手機朝內窺視，誰都不願在家洗澡、睡覺等私人作息遭偷窺，且賴男警詢聲稱在交友軟體認識「小婷」，20幾歲、長髮，身高160公分，審理時改稱「小婷」短頭髮、身高約170公分，說法前後不一。

法官認定賴男偷窺、無證據顯示他同時有錄影，依無故利用工具窺視他人非公開活動罪論處，審酌他嚴重侵害本案女鄰居隱私、到案不認罪也沒和解，判他4月徒刑、得易科罰金12萬元，可上訴。