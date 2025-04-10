今年經濟成長「不可能達3.1%」　中研院：川普關稅2因素影響下修

▲中研院證實，今年經濟成長率3.1%「不可能達到」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

川普「對等關稅」引發全球動盪。中研院今（10日）坦言，預估台灣今年經濟成長率3.1%「是不可能達到」，下修多少要觀察未來幾個月關稅戰爭的長度與廣度，台灣對美國及中國大陸出口占比都超過25%，美中競爭都會影響台灣，而台灣對美提出零關稅是表達誠意，並非底牌，建議政府不要太快亮底牌，也要提出後續的因應方案。

立法院教文會今天邀請中研院長廖俊智備質詢。立委葉元之在質詢時詢問，川普提出對等關稅，台灣先從32%，到今天變為10%，中研院去年提出今年經濟成長率3.1%，是否會有影響，以及政府提出零關稅，中研院是否支持。

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中研院副院長彭信坤指出，現在狀況是瞬息萬變，去年預測3.1是不可能達到，但要下修多少，要觀察未來幾個月關稅戰爭的長度與廣度，因為台灣對美出口占總出口量的4分之1，台灣對中國大陸出口也占近30%，美中兩大經濟體的競爭，對台灣影響很大，還要觀察歐盟的25%關稅分三階段實施，日期從是4月15日開始，也要觀察是不是如期實施。

彭信坤進一步說明，台灣法定關稅其實非常低，不到2％，大部分進口產品關稅都非常低，現在關鍵是在於非關稅貿易障礙，像是進口配額、檢疫、基因食品等，以及外匯市場的人為干預，在美國的報告都有被提出並挑剔，另外像是汽車關稅17.5%、保健食品30%有點偏高。

至於台灣對美提出零關稅來因應對等關稅，彭信坤表示，這是台灣表達誠意，並非底牌，建議政府不要太快亮底牌，其次要請政府準備因應方案也要準備好，建議政府要針對每一個議題，提出後續的因應方案，假設農產品全面開放，對農民衝擊就很大，這時候要如何輔導農民，這部分政府要想清楚。