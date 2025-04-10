博士生海外就讀受阻　中研院推「快速入學計畫」留台月領4萬

▲中研院院長廖俊智（左）表示，已推出菁英博士生快速入學計畫，吸引台灣優秀學子就讀。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期國際政治與經濟局勢的劇烈變動，讓許多原本計畫赴海外的台灣學子面臨不確定。中研院為支持台灣優秀學子，推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，讓具有本國籍且在去年底到今年初申請過國外大學博士班學生提出申請，通過者在入學前2年，每月有4萬元獎助學金，已獲得國外頂尖大學博士班錄取資格者每月再提供6千元。

近期國際政治與經濟局勢劇烈變動，讓許多世界頂尖大學調整外籍生的入學與獎學金政策，也讓不少原本計劃赴海外攻讀博士學位的台灣籍學生，面臨更多不確定與挑戰。在這關鍵時刻，中研院為支持台灣優秀學子，推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，提供一條穩定且具國際水準的博士學習之路，邀請同學們留在台灣，與世界一流學者並肩努力，開展深度研究、追求學術卓越。

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立法院教文會今（10日）邀請中研院長廖俊智被質詢，廖俊智在備詢時指出，上述計畫主要針對申請到美國學校卻無法前往，或者被收回申請的學生，希望這些優秀台灣學生可以到中研院，未來也會擴大吸引國際生。

中研院進一步說明，從4月8日起開放申請，只要具備本國籍身分，在113年底至114年初曾申請過國外大學博士班，且研究領域與TIGP學程相符，即可提出申請。經中研院審查通過後，將可迅速入學，無縫銜接研究計畫與未來發展。

為支持這些學生無後顧之憂地專注研究，中研院提供穩定且具競爭力的獎助學金。中研院表示，入學前2年，每月提供4萬元獎助學金，通過資格考並成為博士候選人後，從第三年起提升到每月5萬元。若是已獲得國外頂尖大學博士班錄取資格，且能提供相關證明資料，經審查後還有機會獲得「新秀獎學金」，每月可再額外領取6千元補助。

中研院指出，這個計畫招募新生，將在114學年度正式入學，獲選學生將擇一進入中研院全英文的「國際研究生學程（TIGP）」所涵蓋的13個數理與生命科學領域博士學位學程就讀，有興趣者要在4月25日前提出申請。