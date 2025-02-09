中國經濟成長率　23省區未達自訂目標

▲上海外灘。（圖／CFP）



文／中央社

中國31個省區的2024年經濟數據已全數發布，雖然其中21省區的經濟成長率高於中央設定目標，然而若比較各省區自訂的年度目標，則有23省區未達標，其中不乏經濟大省。同時，有23省區的人均可支配收入成長幅度下降。

據經濟參考報、第一財經，中國2024年的經濟成長率達到政府工作報告設定的5%目標，根據近期31省區公布的2024年經濟運行情況，其中有21個省區的經濟成長率超過5%，高於中央設定目標。然而進一步分析，有23個省區並未達到個自訂的2024年經濟成長目標。

報導指出，6個經濟大省中，共有5省的經濟成長率超過5%。其中，廣東不但沒有超過5%，也未達自身訂下的5%目標，2024年的經濟成長率以3.5%作收。

▼北京故宮。（圖／CFP）



據分析，廣東的經濟成長速度從2020年開始就持續低於中央設定目標，工業的低成長影響了省內的廣州與佛山經濟成長速度，連帶使得廣東的經濟成長率表現不佳。

經濟總量排名在16至31的省區，除了天津外，均未能實現各自訂下的2024年經濟成長率目標。其中，海南、青海、山西、黑龍江的成長速度，均低於年度目標2.3個百分點以上。

從2022年至2024年，黑龍江連續3年未達成目標，2023年經濟成長的速度為全中國最後一名，而2024年則為倒數第3。

▼廣東深圳。（圖／CFP）



這次發布的數據也顯示，超過2/3的省區人均可支配收入成長幅度下降。

據報導，相較2023年，2024年共有23省區出現人均可支配收入增幅下滑。其中常年位於全中國前2名的北京、上海漲幅下滑最明顯。以上海為例，2021年上海人均可支配收入增幅為人民幣5795元（約新台幣2萬6000元），2022年增幅為1538元，2023、2024年增幅則分別為5224、3531元。

報導引述北京大學國家發展研究院教授盧鋒分析，從國際比較數據觀察，中國居民收入在國民收入總量中分配比例顯著偏低，是制約居民消費的長期重要因素。與此同時，中國居民收入分配差距較大，同樣不利於激發消費潛能。

至於今年各省區設定的經濟成長目標，報導提到，廣東、江蘇、山東等14個省區將目標設定為5%；浙江、四川、河南將目標設定為5.5%；青海的目標為4.5%左右。

▼黑龍江哈爾濱。（圖／CFP）

