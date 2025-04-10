幫北韓官方「萬壽台」賣畫賺30萬！變相資助核武　大陸男起訴

▲高雄長亮畫廊實際責人殷長亮販賣北韓「萬壽台」畫作，被依《資恐法》起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中國籍男子殷長亮涉嫌從2017年起，在高雄市區經營畫廊，私下向客戶兜售北韓「萬壽台創作社」以及「白虎畫廊」畫作，其中「萬壽台」視為北韓發展核武資金來源，早被聯合國列為制裁對象，台北地檢署調查確認殷長亮賣出7幅「萬壽台」畫作，賺取30萬6千元利潤，10日依違反《資恐防制法》將殷長亮起訴。

「萬壽台創作社」是北韓官方成立的藝術工作室，找來北韓各地上千名藝術家，專門為國家創作各類藝術品，這些藝術家雖然只是領薪水的公務員，但都在當地屬於頂尖能人，加上有北韓官方保證書，流通稀少，在世界上仍具有相當吸引力，也是北韓官方外匯收入來源之一。

為了制裁北韓發展核武，並阻絕資金流入北韓，聯合國安理會在2017年8月5日決議，將萬壽台創作社列入制裁名單，法務部也在同年8月15日跟進，將萬壽台創作社列為制裁對象，禁止任何形式的資助行為。

調查局新北市調處卻接獲民眾檢舉，在高雄市鼓山區的長亮畫廊參觀時，負責人私下詢問是否對北韓萬壽台有興趣，檢調獲報後展開蒐證，鎖定畫廊登記負責人是已取得身分證的陸配，實際負責人是近年常以依親名義來台的陸配兒子殷長亮。

檢調查出，殷長亮多次進出北韓，與當地官員有接觸，也認識萬壽台的金社長，有辦法聯繫萬壽台派到中國東北「丹東經濟合作區」的畫家，分別在2020年3月12日以12萬6千元賣出朴億哲畫作「金剛山」、7月7日賣出朴哲進畫作「富貴百魚圖」、7月14日以18萬元賣出朴億哲「金剛山之二」。

以外，殷長亮為了賺取更多營業額，協助台灣客戶向萬壽台訂製畫家崔金哲、趙光國、金明國、李明勛創作的畫作共4幅，而所有畫作都配有北韓萬壽台的證書，畫款則是經官方確認後，轉入北韓官方帳戶。

北檢起訴痛批殷長亮貪圖私利，透過中國業者進口低廉的北韓萬壽台畫作，再以高價販售我國民眾，無視資恐防制規定，嚴重影響我國國際形象，使我國陷入遭聯合國獲國際社會制裁、譴責風險，考量殷長亮已坦承犯行，請法院量處適當刑度，並宣告沒收賣畫所得利潤30萬6千元。