北韓回嗆美日韓三方會談　金與正：無核化是倒行逆施的幻想！

▲金與正針對美日韓要求的「完全無核化」發表聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北約（NATO）外長會議先前在比利時布魯塞爾登場，美國國務卿盧比歐、日本外務大臣岩屋毅、南韓外交部長趙兌烈也於3日進行三方會談，除了對於台海情勢表達關切，更再度呼籲北韓（朝鮮）達成無核化。對此，北韓金與正發表談話，怒批「完全無核化」只是美日韓三國倒行逆施的幻想，強調以核武遏制戰爭的重要性。

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正昨（8）日晚間透過北韓官媒《朝中社》，針對美日韓外長會談發表標題為「美日韓倒行逆施的無核化執念，並不會對我國地位造成任何影響」的談話，強調讓北韓達成無核化，只不過是美日韓三國不切實際的幻想，凸顯出美日韓三國不安且焦躁的心理。

金與正表示，北韓核武持有國的地位在國家最高憲法、基本法皆有明確標示，技能讓北韓遠離來自外部勢力的敵對威脅，也是正確反映出現在與未來全球軍事力量與結構的必然結果，「無論任何物理性力量或是狡猾的算計，都無法扭轉我們堅定的抉擇。」

金與正強調，試圖要求北韓達成「無核化」，既是否定北韓國家主權、也是強迫北韓拋棄憲法與制度的敵對行為，「在遏制來自外部勢力的侵略與威脅、捍衛國家主權與安全上，核武不僅扮演關鍵角色，更能確保地區與全球在戰略安全上達成勢力均衡。」

金與正呼籲，美日韓若想要消弭其在國防安全上所面臨的擔憂，唯一的解方是徹底放棄試圖單方面改變現狀的行徑，並且迴避正面衝突。

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