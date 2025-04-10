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7縣市大雨特報！連2波鋒面來襲　週日轉涼

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天（10日）上半天鋒面通過，降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

鋒面影響，氣象署針對北北基等7縣市發佈大雨特報，週末還有一波鋒面過境，會再度轉雨。

今天（10日）上半天鋒面通過，降雨機率提高，各地有短暫陣雨或雷雨發生機率，尤其中部以北雨勢較明顯，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，外出請留意雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，預估整體雨勢至下半天逐漸緩和，剩下山區及花、東地區仍有零星降雨，其他地區轉為多雲天氣。

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溫度方面，白天溫度略降，中部以北、宜花高溫25-28度，南部及臺東高溫仍可以維持在２９至３２度左右，而夜晚清晨各地低溫普遍在20-22度。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲今(10)日北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

4/11(五)環境轉為東南至偏南風，雨勢相對小，但桃園以北、東半部地區及其他山區仍有零星短暫陣雨，尤其花、東降雨機率較高，其他地區則為多雲到晴。

氣溫：北部18-31度，中部20-30度，南部22-31度，東北部18-26度，花蓮20-27度，臺東22-27度；澎湖22-27度，金門18-24度，馬祖17-23度。

4/12(六)另一鋒面通過，降雨範圍較前一波更廣，易有短延時強降雨，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫：北部20-30度，中部22-31度，南部22-31度，東北部19-27度，花蓮20-27度，臺東21-32度；澎湖22-27度，金門19-25度，馬祖18-24度。

4/13(日)鋒面過之後，東北季風隨即增強，各地天氣稍轉涼，降雨逐漸趨緩；迎風面東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

氣溫：北部17-25度，中部19-24度，南部21-26度，東北部18-22度，花蓮19-21度，臺東21-23度；澎湖20-23度，金門16-22度，馬祖16-22度。

4/14(一) 起東北季風減弱，白天起氣溫回升，日夜溫差大；4/14至4/16各各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫：北部16-28度，中部15-28度，南部18-29度，東北部15-26度，花蓮17-25度，臺東19-26度；澎湖20-25度，金門16-26度，馬祖17-24度。

風浪綜整：4/11近海風力整體較弱，浪高約0.5至1米；4/12鋒面前西南風明顯增強，鋒面通過之後東北風隨即增強，雲林以北至桃園、基隆北海岸及宜花東（蘭嶼、綠島）、澎湖、馬祖陣風可達8到9級，4/12晚至4/13晨在東北風影響下，宜、花局部沿海最大陣風甚至可達9至10級，最大浪高達2至2.5米；4/13下半天至4/16風浪減弱，陣風6級或以下，浪高0.5至1米。

4/17至4/19各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

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