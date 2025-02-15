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一月份二手機增值冠軍出爐　蘋果「這一台」價格高速飆升

記者蘇晟彥／綜合報導

傑昇通信公布2025年1月二手機回收增值與占比排行，農曆年前僅剩三星與蘋果的部分機型持續增值。其中，三星Galaxy Z Fold6（12GB/1TB）奪下1月回收增值冠軍，而iPhone 12 Pro（512GB）則以7%的漲幅成為回收價格成長最快的機型；不過，進一步觀察1月二手機市場回收量，整體回收數量較上月下滑25%。傑昇通信分析，由於新機發布頻率加快、商品替代性高，再加上農曆年前買氣分散與可支配收入減少，消費者回收舊機的目的已不再侷限於換新機，導致二手機市場價格波動，形成價漲量縮的市場趨勢。

▲▼ 一月份二手機回收 。（圖／傑昇通訊提供）

根據傑昇通信最新數據，1月二手機回收市場略顯降溫，但回收增值榜前十名仍由三星與蘋果的旗艦機型穩佔，特別是三星的商務摺疊旗艦Galaxy Z Fold6（12GB/1TB）表現亮眼，回收價上漲約4%，增值近千元，價格突破2萬5千元，成為本月二手機市場的最大亮點；此外，新舊摺疊系列的回收價格仍維持高檔，包括Galaxy Z Flip6（12GB/256GB）及Galaxy Z Fold5（256GB、512GB），回收價均突破萬元。

農曆年前舊機回收趨勢轉變，消費者更重視變現需求。傑昇通信觀察發現，從1月回收增值排行來看，多款新舊iPhone機型回收價格上揚，像是iPhone 14 Pro Max（512GB）回收增值達870元，而回收價最高的則是iPhone 16 Pro（512GB），高達26,600元；另外，iPhone 12 Pro（512GB）回收價格僅8千出頭，但增值幅度達7%，顯示iPhone在二手市場的高保值性，即使是較舊機型仍具一定補漲空間。傑昇通信坦言，農曆年前消費者資金需求增加，若無法等待自行轉售，選擇通路回收快速變現確實更有效率。

隨著新機發布速度加快，再加上農曆年前購機需求分散，消費者在添置新機時更為謹慎，不僅延後換機計畫，根據傑昇通信最新公布的2025年1月份二手機回收占比排行顯示，本月整體回收量更較上月大幅縮減25%；從回收品牌占比來看，蘋果以超過六成的市占率穩坐回收市場龍頭，三星則以16.5%的市占率位居第二，保持安卓陣營的領先地位，其他如OPPO（7%）、vivo（3.6%）及ASUS（2.5%）則分列第三至第五名。

▲▼ 一月份二手機回收 。（圖／傑昇通訊提供）

雖然各品牌二手機回收量普遍下滑兩成以上，但蘋果iPhone仍是二手機回收市場的主要機型。傑昇通信指出，iPhone用戶的換機週期較長，且受農曆年前消費審慎影響，許多消費者暫緩非必要支出，使得1月iPhone回收量較上月大幅減少26%，跌幅超過市場平均；即便回收量下滑，品牌二手機回收量高的前三名依然是iPhone 12、iPhone 11和iPhone 13等機型，且回收容量仍以128GB版本為主，符合市場對中階容量的高需求。

傑昇通信認為，1月二手機回收市場分化，縱使有多款新機上市，但消費者透過舊換新的購機的意願降低，影響整體二手機回收市場動能。然而，除了iPhone外，三星也以16.5%回收占比穩居非蘋陣營龍頭，尤其是A系列中階機型，加上OPPO的Reno系列，進一步凸顯中階機市場的熱絡發展；華碩方面，與vivo在回收市場份額相近，但回收量大幅衰退四成，成為本月降幅最大的品牌，相較Zenfone系列回收量的穩定，ROG Phone則以回收價格維持優勢，隨著手遊市場變化，未來電競手機的回收走勢仍值得關注。
 

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