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降價對決iPhone 16！這款安卓中階手機開出限時6折優惠

記者楊智仁／綜合報導

iPhone 16正式於13日晚間預訂，面對蘋果強勢來襲，安卓陣營採取降價優惠迎戰，傑昇通信自即日起至9/15日止，多款旗艦、中階機款下殺，包含三星、OPPO及夏普等品牌，將有最高6折的限時折扣；不僅如此，傑昇通信再推出HTC慶中秋品牌團圓活動，至9/22日期間不僅有優惠折扣，還有官方臉書留言抽獎，有機會再抽iPhone 15帶回家、以及HTC品牌用戶來傑昇先送200元配件金，再享手機清潔及健檢等免費服務。

▲▼對決iphone。（圖／廠商提供）

對iPhone 16無感嗎？全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，門市除了iPhone 16預約活動祭六大好康外，安卓手機也一起降價衝買氣，自即日起至9/15日止，到全台傑昇通信門市購買超強續航力的大螢幕手機vivo Y28s，指定6GB+128GB容量降價2,800元，空機只要5,190元；搭載6.5吋螢幕的三星Galaxy A15，主打入門價格、旗艦續航體驗，指定購買4GB+128GB容量，最高限折2,900元，換算下來等於打61折不到五千。

▲▼對決iphone。（圖／廠商提供）

傑昇通信指出，不讓蘋果iPhone專美於前，三星Galaxy S24 Ultra也有超過萬元的折扣優惠，中秋節前至傑昇通信門市購買12GB+256GB規格容量只要31,490元，現賺12,410元，肯定要把握這波好康！上市不久的AI人像專家OPPO Reno12 Pro也有直降4,200元的優惠，配有5,000萬畫素OIS主鏡頭及800萬畫素廣角鏡頭，及5,000萬畫素長焦鏡頭，支援2倍光學變焦，並加入多項AI應用，原價17,990元，傑昇通信最省換機價13,790元。

▲▼對決iphone。（圖／廠商提供）

iPhone 16開賣前的超狂優惠還有HTC慶中秋品牌團圓活動，想不花大錢就輕鬆換HTC年度中階手機U24 Pro，擁有6.8吋大螢幕、採用高通S7 Gen 3處理器，無論日常使用還是暢玩遊戲都能得心應手，品牌活動期間內指定購買12GB+256GB現省三千，只要15,990元，購機再送原廠登錄禮，包含透視雙料防震邊框殼（價值$1,090）及延保一年（價值$1,990）；來到甜蜜買點的還有HTC U23 Pro（12GB/256GB）更下殺6折，購機回原廠登錄送軍規防震殼（價值$1,090）。

HTC慶中秋品牌團圓活動限定優惠回饋消費者，還能參加傑昇通信粉絲團「幫HTC讚聲抽大獎」活動，9月22日前，於傑昇通信官方粉絲團指定貼文留言，即可抽HTC U23 Pro、HTC手機清潔組、多功能手腕掛繩及多功能收納包等好禮；活動期間持HTC任一機型至傑昇通信門市，免費送200元配件金，再享免費手機清潔及健檢服務。

▲▼對決iphone。（圖／廠商提供）

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