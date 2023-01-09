不怕不景氣！傑昇通信宣布加薪12%　計畫全台展店300家

▲傑昇通信宣布加薪12%。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

COVID-19造成全球經濟動盪，台灣好不容易挺過疫情，除了經濟逐漸復甦、大批人才回流，但也面臨萬物皆漲的高通膨時代，加上電信資費、手機及配件不斷推陳出新，傑昇通信宣布於元旦起，全面調高門市銷售人員的薪水至41,500元，調幅逾12%，計畫持續全台展店、大舉徵才，並以全台300店為目標邁進。

傑昇通信目前全台展店累積共120間門市，2023農曆年前還會在台南及台中各成立新據點。傑昇通信表示，今年手機供應鏈雖受疫情干擾有所震盪，但由於疫情期間配合政府政策，宅在家的時間增加，需要升級網速因應異地辦公、視訊或掃QR code等使用需求大增，促使更多換機需求，反倒帶動一波成長，手機月銷量更突破萬台，配件銷售也成長超過三成，相信未來系統業者整併加速5G覆蓋率，以及行動裝置發展快速，相當看好通訊產業前景，持續全台展店、調薪，力邀專業人才加入行列。

此外，傑昇通信趁著疫情期間，在組織內部訂定各種升遷標準及獎勵機制，並加強開拓內部人才流動機制、協助開店，讓想成為店長的銷售人員能一展長才；對外則進行服務創新，針對門市銷售人員的培訓下足功夫，舉凡對客戶的經營、態度，及應對進退，致力讓每位門市銷售同仁有一致的規範，讓銷售不只買賣關係，更能在乎到客戶的微表情或是情緒，創造出差異化的服務力，今年更提高門市銷售人員的薪資至41,500元，調幅12%以上。

雖然全球需求不振影響經濟發展，今年在疫情衝擊減緩下，5G應用快速發展與實體通路人流表現已恢復疫情前約八成水準，傑昇通信強調，因應公司門市拓展需求，積極擴大延攬門市銷售人才，考量物價持續通膨上升，不僅同步進行調增新進起薪水準，也體恤在疫情下並肩作戰的現職門市銷售同仁，業績獎金抽成最高也增加到12%，讓同仁兼顧工作與生活，持續帶給消費者完善得一站式購機服務。