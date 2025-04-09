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遭加盟主怒控惡意解約！Q Burger曬「調查證據」：明顯違約

▲▼Q Burger汐止樟樹店。（圖／翻攝Google街景）

▲Q Burger遭控惡意解約。（圖／翻攝Google街景）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早餐品牌「Q Burger」近日遭前加盟主「Ken桑」指控，不僅惡意解約甚至要求支付逾300多萬賠償金，解約理由為違反「競業條款」，但他喊冤「只是打工」非經營。今（9）日Q Burger首度露面公開整起事件調查經過，同步曬出Ken桑多項違規事證以及相關鐵證證實其違約。

▲▼Q Buger發言人方光瑋。（圖／記者蕭筠攝）

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▲Q Burger發言人方光瑋首度出面受訪。（圖／記者蕭筠攝，下同）

Q Burger發言人方光瑋今日首度露面受訪強調，會做出終止加盟合約除加盟主屢次違約之外，也被查出堅稱「只是打工」的泰式餐廳店於人力銀行網站上之招募訊息中，聯絡人名字及電話皆確認為Ken桑本人，故「公司必須要依約依法去終止與他的加盟合作關係。」

▲▼Q Burger曬證回應加盟主指控致意解約。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Q Burger曬出多張調查內容。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Q Burger曬證回應加盟主指控致意解約。（圖／記者蕭筠攝）

Q Burger曬出多項調查內容，Ken桑在2023年1月於社交網站上公開做募資動作，但此舉已違反加盟合約中的股權股份相關條款，公司也做出提醒動作，但他疑似後續仍用假名進行募資；2023年蛋荒期間也違反規定販售公司雞蛋，並曬出「違規單」，上頭附有Ken桑本人簽名。

▲▼Q Burger曬證回應加盟主指控致意解約。（圖／記者蕭筠攝）

▲Ken桑稱只是打工的泰式餐廳於人力銀行網站的聯絡人就是Ken桑本人。

直至2024年12月Q Burger接獲舉報，由於Ken桑妻子本身也是加盟主，卻在社交媒體宣稱自創品牌，「明顯違法加盟合約。」後續也進行相關調查確認相關行為是否違法，且發現Ken桑稱「只是打工」、老婆「幫做行銷」的泰式餐廳在人力銀行網站的聯絡人就是Ken桑本人，故決定終止加盟合約。

方光瑋強調與當事人面談時也明確提出已違反競業禁止條款，無奈加盟主始終否認，因此才會決議在面談3天後發出終止合約關係公司函，目前雙方也尚未走上法律程序，但接下來將會正式進入對應程序，採取正式司法程序。方光瑋表示Q Burger持續始終願意幫助加盟主，無論在分享經營方法或是經營過程，希望加盟體系可以健全發展。

Q Burger前加盟主「Ken桑」於4月3日在YouTube曬出一段影片，控訴其加盟的3家門市遭到Q Burger總部惡意解約，影片內容提到，他於2019年至2021年期間與老婆、朋友以青年創業貸款開出3家加盟門市，包括汐止樟樹店、七堵百福店及基隆經國店，不料2023年疫後因原物料及雞蛋暴漲，3家店淨利與貸款持平，幾乎沒有生活費，再加上家人罹癌關係，在2024年11月於朋友開設的泰式餐廳店「打工」，也會幫忙轉發店內貼文宣傳，老婆則協助做行銷工作。

一個月後發現打工加行銷工作無法補貼家用收入，決定把店頂讓給汐止、基隆店店長，雙方也簽署頂讓意向書，並和總部相約在2025年1月21日進行面談，當天卻收到要求執行4張本票一共200萬元，原因是在外面打工屬於違反競業禁止，「公司訴求會把合約走完要有心理準備。」孰料2月3日收到存證信函終止加盟合約，並要求賠償300多萬，且發函日為1月24日，讓他怒轟：「所以前3天的談話就等於是屁話了對吧？」

Ken桑表示最無法接受的地方是，若是公司覺得有違約事項完全可以先說，也可以提告交由法官判別對錯，「怎麼可以以行政的手段直接斷我們的貨，斷我們的金流，斷我們的生計以及斷員工生計，請問你們是共產黨嗎？」更提到自己是與其打拼10年的夥伴，「到今天還是無法理解你們為什麼會做這種事。」

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