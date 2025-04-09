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宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

▲▼宥勝性騷「參加公益活動」復出　主辦方認錯：背景掌握不足。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

▲宥勝緩刑5年。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

記者施怡妏／綜合報導

男星宥勝在2023年因遭控猥褻女助理，一審被判刑8個月，緩刑5年，演藝事業全面停擺，7日突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片，對此，呂秋遠律師列出判決書上10大重點，不用入獄服刑已經很好，應該好好反省，而不是急著宣布復出，「觀眾就是不會接受你啊！」

呂秋遠在臉書發文，宥勝有沒有資格復出，是粉絲願不願意接受的問題，但針對判決書，他列出10大重點，宥勝被判有期徒刑8個月，緩刑5年，並需在兩年內支付國庫200萬元，「其實8個月並沒有特別重，甚至可以說偏低」。

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呂秋遠提到，實務上要獲得緩刑，通常需要被害人同意，但此次法官並未要求這條件，給予緩刑的原因是，「再犯率低，沒有前科，有深刻反省，主動去做諮商治療」。

呂秋遠引用了宥勝對醫師的說法，從小到大異性緣佳，不曾有感情紛擾，未曾想到並非所有女性都會順從他的意願，「白話文就是，『我一直以為我很帥，每個女生只要我想要，都沒有要不到的，我怎麼會知道這個女生不聽我的？』」宥勝對法官求情時，說自己沒有工作、沒有收入。

▲▼宥勝重啟YT回歸拍片！性騷罰200萬再道歉。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

▲宥勝重啟YT回歸拍片。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

不過，性騷事件曝光後，宥勝曾要求被害人在法院上，按照被告的說法做證，讓被害人很害怕，「被害人不願意和解，不願意收和解金，只是希望事情趕快結束就好，她不願意給對方緩刑」，被害人沒有提出附帶民事賠償的訴訟，因此沒有取得任何賠償，「宥勝想和解，但被害人不願意」。

呂秋遠指出，觀察期五年，判決書的日期是2025年1月2日，「也就是才開始三個月而已」，判決定讞後，隨即拍影片希望復出，「這不是更生人的問題，而是，拿到緩刑，不用入獄服刑已經很好了，為什麼不能好好反省，而是一定要在這時候宣布復出呢？觀眾就是不會接受你啊！」

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