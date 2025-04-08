美國大律師來台撿屍！女律師害閨蜜淪性奴　竟怨名牌包被吐髒

▲美國律師Matt涉嫌撿屍被依趁機性交罪遭起訴。（圖／翻攝事務所網站）

記者劉昌松／台北報導

美國律師Matt去年來台期間，透過陳姓男律師、蔡姓女律師約了飯局，結識蔡女的好閨蜜，結果閨蜜喝到爛醉吐在店門口，卻仍被送到Matt住處，遭Matt兩度性侵，蔡女事後還向人抱怨30萬的包包被閨蜜吐髒了，並說閨蜜已經斷片了沒差，台北地檢署8日偵查終結，將Matt依趁機性交起訴，陳男、蔡女則被依幫助犯起訴。

據了解，Matt是美國加州知名專利訴訟事務所派來台北的代表，因此與台灣的智慧財產、公司法等相關領域知名大所律師熟識，2024年10月間，Matt跟陳姓男律師表示，想找人吃飯，陳男因此聯繫要好的蔡姓女律師，當時正在外旅遊的蔡女因此邀約同行的被害人回台後一起赴約。

被害人起初覺得大家互不認識拒絕，蔡女不斷邀情才勉強答應，2男2女因此約在台北市仁愛路四段的高檔日式料理聚餐，席間因為不斷混酒，被害人醉得不醒人事，由Matt叫Uber準備送眾人離開，被害人忍不住在餐廳門口大吐一番，一上車不斷重複念著自己家的住址，希望司機送她回家。

▲陳姓律師涉嫌幫助Matt撿屍遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

不過司機忙著整理座位讓4人上車，沒注意到被害人在說甚麼，只知道其他3人最後決定要去Matt家，車行抵目的地後，陳男、蔡女相偕離去，只留下爛醉的被害人與Matt進入房間，被害人直到清醒才發現自己裸身躺在陌生床上，隔壁睡著不認識的外國人，羞憤地衝出門尋求親友幫忙。

被害人提告後，檢警展開調查，Matt坦承與被害人有2次合意性交，中間還聊了幾個小時，被害人提及個人家庭環境，意識清楚，陳男和蔡女則表示單純參加飯局，不知道後來發生什麼事情。

但檢察官查扣相關手機，發現陳男在飯局前與Matt的對話過程中，不斷以「lonely(寂寞)」形容被害人，而蔡女在事發後，還向同事抱怨被害人嘔吐，弄髒她30萬的包包和衣服，同事得知蔡女把被害人送到Matt家中後，驚訝地回覆「What the fuck」，蔡女仍不以為意地認為，有甚麼關係，被害人斷片了，斷片在人家家裡沒差。

雖然被害人酒醉的日式料理店內監視畫面，很巧地在事發前後幾天檔案已經消失，但根據路口監視器以及Uber行車紀錄器錄下的畫面與聲音，檢察官認定被害人當時已經泥醉無法反抗，認定Matt涉嫌趁機性交罪，至於陳男與蔡女則是涉嫌幫助趁機性交，3人均依法提起公訴。