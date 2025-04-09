美104%高關稅衝擊　陸國家隊領跑！百間國央企接力幫A股打強心針

▲美國總統川普對華實行104%高關稅，中方百間國央企增持中國股票資產護盤穩市場信心。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中國4大「國家隊」昨8日率先領跑護盤，由國家挹注資金穩住A股微幅翻紅，但川普已表今（9）日美國將對中國開徵104%關稅，消息一出，美股立刻下跌，今日中國A股開盤恐怕又是一波衝擊。在此之前7日到8日兩天，除了「國家隊」帶頭，百間國央企紛紛宣布增持回購計畫，預計有上百億資金挹注，全力救市，也為今日A股開盤再注入一劑強心針。

中國4大央企「國家隊」中央匯金、中國誠通、中國國金、中國電科，於昨8日開盤前相繼宣布增持中國股票資產，之後中央匯金公司、中國人民銀行、金融監管總局、招商局集團也相繼發聲，堅定看好資本市場發展前景，維護資本市場平穩運行。

中國人民銀行堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。中國百家重點國央企紛紛宣佈回購增持計劃，多家保險企業加大資本市場投資力度。

截至昨天8日收盤，「國家隊」接連出手穩定中國資本市場信心，港股與A股迎來上漲。當天收盤時，上證指數漲1.58%，深證成指漲0.64%，創業板指漲1.83%。香港恆生指數的漲幅為1.51%，恆生科指強力反彈了3.79%。

香港《南華早報》引述SPI資產管理公司管理合伙人因尼斯的話說，「北京方面傳遞出明確信號，即他們不會對股市下跌坐視不管」。

中國「國家隊」領跑護盤第一天投資市場信心有些許回升，皆下來面對硬仗將面對美國課徵104%高關稅，早前為了應對這場硬戰，中國上百家國央企也於7日到8日紛紛表態回購增持計畫。

昨8日，國家電網宣佈，國家電網控股的國電南瑞已經發佈上市公司董事長提議的股份回購公告，回購規模預計5億元至10億元人民幣；中國三峽集團宣佈增持，即日起啓動新一輪增持計劃，擬增持三峽能源股份不低於15億元，不高於30億元；國家電投集團控股的中國電力、遠達環保和電投產融三家上市公司正在實施資產重組。

上海三大國資平台上海國際集團、上海國盛集團、上海國投公司集體8日發文稱，堅定看好中國資本市場發展前景，維護上市公司價值。

中國華能控股的內蒙華電已經公告增持；中國電子也宣布加快科技並購重組；中國石油集團計劃未來12個月內，增持中國石油天然氣股份有限公司A股及H股股份；中國石化新一輪增持計畫，擬增持中國石化A股、H股金額不少於人民幣20億元，不超過人民幣30億元，資金來源為自有資金和增持股票專項貸款。

中國太保擬以自有資金回購公司A股股票，回購股份用途包括但不限於維護公司價值及股東權益等法律法規允許的用途，以提升公司長期價值。中國太保已於4月7日增持了寬基交易型開放式指數基金（ETF）等產品。

據不完全統計，從4月7日盤後截至8日9點30，已有75家公司發佈回購公告，20家公司發佈了增持公告。初步統計投入資金總額超百億元。

《央視》也昨特地強調，中央匯金多次在關鍵時刻表態力挺股市，堅定增持ETF，雖然叫類平準基金，但是實際上就是發揮了中國版平準基金的作用。

至於「國家隊」資金來源充足嗎？《央視》稱，「答案是資產實力雄厚，每年獲得穩定的現金分紅，可動用的自有資金規模較大，發展了這麼多年融資渠道，暢通高效。」