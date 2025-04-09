　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美104%高關稅衝擊　陸國家隊領跑！百間國央企接力幫A股打強心針

▲▼美國總統川普關稅戰。（圖／路透）

▲美國總統川普對華實行104%高關稅，中方百間國央企增持中國股票資產護盤穩市場信心。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中國4大「國家隊」昨8日率先領跑護盤，由國家挹注資金穩住A股微幅翻紅，但川普已表今（9）日美國將對中國開徵104%關稅，消息一出，美股立刻下跌，今日中國A股開盤恐怕又是一波衝擊。在此之前7日到8日兩天，除了「國家隊」帶頭，百間國央企紛紛宣布增持回購計畫，預計有上百億資金挹注，全力救市，也為今日A股開盤再注入一劑強心針。

中國4大央企「國家隊」中央匯金、中國誠通、中國國金、中國電科，於昨8日開盤前相繼宣布增持中國股票資產，之後中央匯金公司、中國人民銀行、金融監管總局、招商局集團也相繼發聲，堅定看好資本市場發展前景，維護資本市場平穩運行。

中國人民銀行堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。中國百家重點國央企紛紛宣佈回購增持計劃，多家保險企業加大資本市場投資力度。

截至昨天8日收盤，「國家隊」接連出手穩定中國資本市場信心，港股與A股迎來上漲。當天收盤時，上證指數漲1.58%，深證成指漲0.64%，創業板指漲1.83%。香港恆生指數的漲幅為1.51%，恆生科指強力反彈了3.79%。

香港《南華早報》引述SPI資產管理公司管理合伙人因尼斯的話說，「北京方面傳遞出明確信號，即他們不會對股市下跌坐視不管」。

中國「國家隊」領跑護盤第一天投資市場信心有些許回升，皆下來面對硬仗將面對美國課徵104%高關稅，早前為了應對這場硬戰，中國上百家國央企也於7日到8日紛紛表態回購增持計畫。

昨8日，國家電網宣佈，國家電網控股的國電南瑞已經發佈上市公司董事長提議的股份回購公告，回購規模預計5億元至10億元人民幣；中國三峽集團宣佈增持，即日起啓動新一輪增持計劃，擬增持三峽能源股份不低於15億元，不高於30億元；國家電投集團控股的中國電力、遠達環保和電投產融三家上市公司正在實施資產重組。

上海三大國資平台上海國際集團、上海國盛集團、上海國投公司集體8日發文稱，堅定看好中國資本市場發展前景，維護上市公司價值。

中國華能控股的內蒙華電已經公告增持；中國電子也宣布加快科技並購重組；中國石油集團計劃未來12個月內，增持中國石油天然氣股份有限公司A股及H股股份；中國石化新一輪增持計畫，擬增持中國石化A股、H股金額不少於人民幣20億元，不超過人民幣30億元，資金來源為自有資金和增持股票專項貸款。

中國太保擬以自有資金回購公司A股股票，回購股份用途包括但不限於維護公司價值及股東權益等法律法規允許的用途，以提升公司長期價值。中國太保已於4月7日增持了寬基交易型開放式指數基金（ETF）等產品。

據不完全統計，從4月7日盤後截至8日9點30，已有75家公司發佈回購公告，20家公司發佈了增持公告。初步統計投入資金總額超百億元。

《央視》也昨特地強調，中央匯金多次在關鍵時刻表態力挺股市，堅定增持ETF，雖然叫類平準基金，但是實際上就是發揮了中國版平準基金的作用。

至於「國家隊」資金來源充足嗎？《央視》稱，「答案是資產實力雄厚，每年獲得穩定的現金分紅，可動用的自有資金規模較大，發展了這麼多年融資渠道，暢通高效。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌
NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理
桃園女被灌醉遭「麥克風塞下體」　女錄影不救還外流
獨／麥當勞少女遭性侵亡　狼主管全身而退關鍵原因曝光
女兒發現父親在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸正與小三「沖泥沙」
快訊／33歲愛女離世　梁振英今晨發聲：走得很突然
打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌

快訊／33歲愛女離世　梁振英今晨發聲：走得很突然

美104%高關稅衝擊　陸國家隊領跑！百間國央企接力幫A股打強心針

快訊／前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝　得年33歲

11歲弟腹部墜脹！X光驚見「高密度金屬」　醫取出金條傻眼

陸配返陸困難交不出「喪失原籍證明」　陸委會：將提供必要協助

國家隊出手！中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚

中國恐反制美農產品、好萊塢電影？　陸外交部：立場很清楚了

美副總統范斯稱「中國鄉巴佬」惹怒陸網　中方嗆：無知又悲哀

常州小吃店被爆提供「胎盤加工」！闆娘自爆：做過月嫂

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌

快訊／33歲愛女離世　梁振英今晨發聲：走得很突然

美104%高關稅衝擊　陸國家隊領跑！百間國央企接力幫A股打強心針

快訊／前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝　得年33歲

11歲弟腹部墜脹！X光驚見「高密度金屬」　醫取出金條傻眼

陸配返陸困難交不出「喪失原籍證明」　陸委會：將提供必要協助

國家隊出手！中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚

中國恐反制美農產品、好萊塢電影？　陸外交部：立場很清楚了

美副總統范斯稱「中國鄉巴佬」惹怒陸網　中方嗆：無知又悲哀

常州小吃店被爆提供「胎盤加工」！闆娘自爆：做過月嫂

川普稱南韓為「撈錢機器」！要求分攤高額軍費　韓派部長赴美協商

梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

小孟老師／4月9日星座運勢　雙魚座3運旺

等待20年！市政路5月通車　房市紅利驚喜包來了

鋒面今深夜襲　「2波劇變」時間曝

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關、感知器拆除

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

騙光阿嬤養老金「失智阿公也不放過」　車手被判賠887.4萬

師父斷言：妳40多歲會死於大出血！　結果「只算對8成」

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

大陸熱門新聞

快訊／前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝　得年33歲

38歲陸「遊戲實況主」尿毒症過世…網震驚

33歲愛女離世　梁振英今晨發聲：走得很突然

陸配交不出「喪失原籍證明」　陸委會將協助

11歲弟腹部墜脹！X光驚見「高密度金屬」　醫取出金條傻眼

范斯稱「中國鄉巴佬」　陸外交部：感到悲哀

再次「奉陪到底」　陸外交部：中國人不惹事也不怕事

不順川普的意！　傳大陸反對SHEIN將生產轉向境外

應對美104%高關稅　百間國央企幫A股打強心針

中國恐反制好萊塢電影？陸外交部回應

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

陸金價1g跌超130元！顧客嗨扛行李箱買黃金

中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀 教練哎唷一聲笑了

更多熱門

相關新聞

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

美國總統川普對全球實施「對等關稅」政策，引發國際憂慮貿易戰全面爆發。面對中國等國接連反制，川普持續升高對抗姿態。新加坡總理黃循財近日公開示警，歷史上貿易戰曾引發二次世界大戰，應引以為鑑；中國外交部發言人毛寧也在社群平台引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）的談話，暗批川普政策「看似愛國、實則危險」。

白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

黑天鵝經理人：美股將崩盤80％

黑天鵝經理人：美股將崩盤80％

關鍵字：

關稅大陸國家隊

讀者迴響

熱門新聞

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

黑天鵝經理人：美股將崩盤80％

Jennie「上半身全光」只遮兩點

路透：台積電恐遭美罰款330億元

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

女友陪同上班還發生墜樓意外　陽明海運呼籲員工善用員工心理支持方案

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

快訊／前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝　得年33歲

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

38歲陸「遊戲實況主」尿毒症過世…網震驚

更多

最夯影音

更多

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面