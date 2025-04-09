11歲弟腹部墜脹！X光驚見「高密度金屬」　醫取出金條傻眼

▲大陸江蘇省蘇州市11歲男孩小錢（化名）近日在家中玩耍時，不慎將一枚重100公克的金條吞入腹中。（圖／翻攝自現代快報）



圖、文／CTWANT

大陸江蘇省蘇州市11歲男孩小錢（化名）近日在家中玩耍時，不慎將一枚重100公克的金條吞入腹中。入院治療後，小錢無法自行排出金條，最終醫生只能透過手術干預，克服金條體積大、密度高、表面光滑等難點，僅用半小時便成功完整取出。

▲大陸江蘇省蘇州市11歲男孩小錢（化名）近日在家中玩耍時，不慎將一枚重100公克的金條吞入腹中。（圖／翻攝自現代快報）



《齊魯晚報》報導，在「吞金」後，小錢只感覺腹部輕微墜脹，並未出現劇烈疼痛或其他不適。家長發現後，立即帶其前往蘇州大學附屬兒童醫院急診科就診。經X片檢查，醫生發現一枚密度極高的金屬物體滯留於患者消化道內，結合病史診斷為「消化道異物」。

由於金條體積較大，存在腸道梗阻及黏膜損傷等風險，急診醫生當即將小錢收治普外科，便於病情觀察及後續治療。入院後，小錢無腹痛腹脹、噁心嘔吐等表現，值班醫生決定先保守治療，給予促排便藥物，看金條能否自行排出。

不過，經過兩天的動態觀察，發現金條仍未能自然排出，再次複查X光片發現該異物位置沒有任何改變，可能固定或者卡在腸道內，小錢隨時有梗阻及穿孔的風險，應盡快從腸道中取出為宜。考慮患者年齡較小、腸道功能脆弱，傳統手術創傷大，醫院普外科果斷決定採用「內鏡下消化道異物取出術」進行干預。

術中，醫師朱振偉、周小剛精準操控內鏡設備，克服異物體積大、密度高、表面光滑等難點，僅用半小時便成功將重達100公克的金條完整取出。手術後隔天，小錢已恢復正常進食，無任何併發症發生，順利康復出院。

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