才剛結婚「老公態度大轉」婆婆也不演了　一票勸逃：真的很多這樣

▲結婚之後，老公的態度大轉變。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

「我前幾天才結婚，我想請問一下，可以解除婚約嗎？」一名網友發文透露，結婚之前和結婚之後，老公的態度差非常多，以前休假，她都是和對方一起出去走走，豈料婚後，卻要她服侍婆婆、到果園工作，「很多很多事現在一一出現！」貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文直呼，「婚前和婚後沒有防備之下差好多！」結婚之後，婆婆總等她服侍早餐、午餐、晚餐，然後還要她去果園工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回想結婚之前，因為原PO本來就有在上班，所以休假的時候，都是跟另一半出去走走、互動；然而婚後，婆家卻要她幫忙做家裡的工作，就算她不願意，「老公態度也大轉」，跟她說「要活就要動，看你要做什麼」，反正不能讓婆婆覺得她是沒事做的。

原PO說，她只要到果園工作，就會沒有用餐時間，「就是做到丈夫和婆婆休息我才能共同休息，他們用餐我才能進餐」。她無奈表示，這些狀況都是婚前不知道的，婚後問題才一個一個跑出來，「所以我現在不衝動，而是勇敢為自己找活路，也不想讓我父母擔心原來現在的我是這樣」。

貼文曝光後，大票網友都直呼，「快逃，趁還沒懷孕」、「下禮拜一趕快去離婚，這一家人還真是結婚後就直接不演戲了，別再選沒斷奶的同住寶寶結婚了」、「這根本騙婚，婚前為何不說清楚」、「雙手雙腳贊成離婚」、「真的很多婆婆這樣，結婚前客客氣氣的，結婚第一天就開始立規矩，遇到這種真的快逃」。