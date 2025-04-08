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大陸 大陸焦點 特派現場

中石油中石化加入「國家隊」增持行列　2024居全球企業營業額五六名

▲中國石化總部大樓,北京。（圖／CFP）

▲中國石化總部大樓。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

面對美國川普政府提出的「再加關稅」威脅，大陸商務部、外交部先後表態「奉陪到底」，同時，央企也紛紛出手增持股票以提振投資人和民眾信心，從上到下一條龍進入「備戰」狀態。在大陸三大央企領頭下，直至目前為止至少有75間企業發佈回購公告，20餘間企業宣佈增持股票，其中便包括2024年全球總資產排名第五和第六的中石油和中石化兩間央企。

中國石油集團8日宣佈，基於對未來發展前景的信心，中國石油集團計劃未來12個月內，增持中國石油天然氣股份有限公司A股及H股股份；中國石化集團也在同日宣佈，基於對未來發展前景的信心，即日起正式啓動新一期增持計劃，擬增持中國石化A股、H股金額不少於人民幣20億元，不超過人民幣30億元，資金來源為自有資金和增持股票專項貸款。

▲中國石油集團位於北京的總部大樓。（圖／CFP）

▲中國石油集團總部。（圖／CFP）

公開資訊顯示，中石油集團為大陸國有獨資的央企，在2024年營業額逾4217億美元，居全球第六，中石化集團同為大陸國有獨資的央企，在2024年營業額逾4297億美元，居全球第五，是大陸國家電網之外，另兩間擠入全球前十的企業，資本十分雄厚。

在「山雨欲來風滿樓」之際，大陸央企帶頭增持回購股票，對此，大陸國務院國資委表示，將全力支持推動中央企業及其控股上市公司主動作為，不斷加大增持回購力度，切實維護全體股東權益，持續鞏固市場對上市公司的信心，努力提升公司價值，充分彰顯央企責任擔當。

國資委強調，將加大對央企市值管理工作的指導，引導中央企業持續為投資者打造負責任、有實績、可持續、守規矩的價值投資優質標的，為促進資本市場健康穩定發展作出貢獻。

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