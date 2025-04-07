台鐵北花票價高於平均漲幅！徐榛蔚怒批：與美同步「大漲32%」

▲針對行政院核定台鐵北花票價大漲，花蓮縣長徐榛蔚呼籲，中央應以民生經濟優先於政治考量。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

針對今交通部政務次長伍勝園7日公開說明，行政院已經核定票價調整，其中台鐵台北至花蓮票價調漲高達32%，不僅與美國對台關稅32%同步，也高於台鐵票價平均漲幅26%，花蓮縣長徐榛蔚鄭重提出三項質疑，要求賴總統與卓院長、中央政府應該將民生福祉擺在政治考量之前。

徐榛蔚表示，美國近期對台灣課徵32%高額關稅之際，中央政府竟然同步宣布台鐵北花票價大幅調漲，從現行440元調升至583元，調漲幅度高達32%，甚至高於平均漲幅26.8%，此舉引發民眾錯愕與強烈不滿，質疑中央是否顧及民眾感受，是否理解物價飆漲所帶來的壓力。

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徐榛蔚進一步指出，中央政府對美國態度溫良恭儉讓，面對國內民眾卻採取錙銖必較的態度，此種政策取向令人質疑。特別是美國總統川普對台政策影響下，台股出現劇烈下跌，全面通貨膨脹問題浮現，此時政府不僅未提出有效紓困措施，反而急於調漲台鐵票價，加重民眾負擔。

徐榛蔚強調，台鐵公司化應該優先考量如何開源節流，例如活化閒置店鋪，提高經營效能，而非直接透過票價調漲轉嫁成本。此外，她也呼籲中央政府應重新檢討水電等能源政策，以穩定民生物價，漲票價是最終手段。

另外，花蓮石材產業面對美國對台關稅衝擊，徐榛蔚也指出，第一時間已召集產業訪談，花蓮石材外銷美國原本關稅不到5%，現恐暴增至32%，對花蓮地方產業造成重大衝擊；同時台股崩盤、國內消費信心下滑，訂單全面暫緩，產業初步評估影響已超過15%。籲中央應即時提出降息與提供低利貸款等金融措施，協助企業度過難關。

徐榛蔚最後表示，花蓮縣政府強烈呼籲中央重視民生，積極因應美國對台關稅即將造成的全面通貨膨脹衝擊，應以民生經濟優先於政治考量。