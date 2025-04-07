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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控青鳥造假「不怕罷免還有中國可以去」抹紅圖　王鴻薇怒提告

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場，王鴻薇。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免持續在各縣市推動，共有35位藍委、12位綠委進入二階連署，其中遭罷團鎖定的國民黨立委王鴻薇今（7日）表示，有罷免團體及青鳥側翼利用偽造的圖片寫出「我不怕罷免，我還有中國可以去」等話語，企圖抹黑她，讓王鴻薇氣得痛批，假造抹黑的手法低劣又惡毒，並於今早報案，強調「絕不容忍，一定提告絕不寬貸」。

王鴻薇表示，罷團及青鳥側翼利用偽造的圖片，還有不實資訊影片，用造假抹黑的方式攻擊她。王鴻薇指控，社群媒體Threads中的帳號hgs2406（包種茶），傳遞造假訊息，內容寫著「即刻起我承認我是中國人，我以中國人為傲！藍白就是要搞垮台灣，亂刪亂審預算就是要讓你們不得安寧。我不怕罷免，我還有中國可以去」，想刻意抹紅自己。

王鴻薇指出，該造假圖文還是使用今年1月25日春節前，自己早就發文澄清過的假圖，當時罷團、側翼就是以此圖在Threads等群組，不斷流傳假，她在當天也已立即報案，發文帳號也立刻刪除該貼文，證明造假心虛。她續指，在hgs2406（包種茶）帳號的發文底下，亦有許多人貼新聞、以及截圖告知此為假訊息，並警告恐違法，但至今仍未刪除，「這些側翼青鳥一而再用這種惡意低劣手法攻擊，相當惡毒」。

王鴻薇痛批，「第2個是罷免團體發佈影片，居然又再拿錯誤的刪除消防預算做文章，但事實上『一筆都沒刪』、『一筆都沒刪』、『一筆都沒刪』。」過去已多次澄清，預算與補助「黑熊學院」有關，原本相關消防經費應直接編列於內政部預算，而民進黨卻巧立名目以「韌性國家醫療整備計畫」名義增加80億預算，且內容列為機密。

王鴻薇感嘆，連消防署都發新聞稿澄清未刪除，側翼還可以拿來做影片造謠，罷免團體如果找不到攻擊王鴻薇的內容，真的犯不著自導自演自造假，且之後消防署說明後，確保不會補助「黑熊學院」就改為主決議後撤案。

王鴻薇批，國難當頭民進黨還在搞罷免，當所有人都在忙著想辦法建議、解決處理美國總統川普的對等關稅問題，但是罷團、側翼、青鳥，卻還在造謠、造假違反《選罷法》的犯罪作為，無疑是自曝其短，讓人民更加唾棄而已，一定提告絕不寬貸！

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