台股虧慘！粉專曝「2張實用圖」渡過崩跌　網朝聖：羨慕台中人

▲台股崩跌，不少人哀號要吃土了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

川普關稅風暴襲擊台股，今（7日）上市櫃超過1700家公司跌停，終場以19232.35點作收，大跌2065.87點或9.7%，創下史上最大跌點與跌幅。而粉專《台南式 Tainan Style》靈機一動，幫股民整理出賣場與超商的「即期鮮食特價時段」，以及睡公園的地點懶人包，引發網友苦笑「厚紙板我也準備好了！」

臉書粉專《台南式 Tainan Style》也替這波股災感到憂心，喊話大家加油之餘，同時也貼心製作應援表格，首先是4大超商、2大賣場與爭鮮「即期鮮食特價時段」，另一張則是「睡公園」懶人包。

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小編還附上說明，位在奇美博物館旁的台南都會公園，有水有景且面積大，住多少人都沒問題；南科公滯2公園則可以遠眺台積電18廠，「等待重回千元大關的榮景」；以及大涼生態公園，「運河景觀第一排，真的很涼...都涼了」。

▲實用圖渡過台股崩跌。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）



底下引來7千多名網友熱議，「靠北XD好實用」、「超級貼心的」、「記得要帶防蚊液喔」、「厚紙板我也準備好了」、「拜託告知，哪裡可以索取紙箱呢」、「永康公園機能也不錯」、「沒有買賣，沒有傷害」、「要睡24小時的麥當勞，還有冷氣吹」、「這時候很羡慕台中人，還能去參加大甲媽祖遶境，有免費的食物能渡過崩盤」、「感謝分享，現在只差帳篷了」。