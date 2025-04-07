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高雄男撂人討1萬元債務打傷對方　身上藏毒品被逮慘了

▲▼鳳山討債 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方將涉嫌打人的嫌犯帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子（36歲）因不滿史姓男子（32歲）欠了1萬元卻賴帳不還，今日凌晨2時許，他揪了董男（56歲）及林男（40歲）兩名友人一起去討債，不料史男還是還不出錢，張男等人氣得將史男揍了一頓，正準備離開時，警方已經獲報趕到，將張男等3人逮捕，警方還從張男身上查獲安非他命3包、毒品咖啡包3包，全案訊後依妨害秩序、傷害罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

鳳山分局表示，7日2時許獲報鳳山區漢慶街138巷有糾紛，經派遣線上警組及快打警力迅速趕赴現場，當場查獲董男及張男、林男等3人涉嫌動手打人，被害人史男（32歲）稱因與張男有金錢借貸糾紛，遭張男等人毆打並造成頭部受傷，所幸送醫救治後沒有大礙。

▲▼鳳山討債 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方在打人嫌犯身上搜出毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，史男之前向張男借了1萬元，卻遲遲沒有歸還，張男才找了另外兩人助陣，到史男家討債，雙方一言不合起糾紛，張男等人才出手傷人。

而警方在盤查過程中，從張男身上查獲安非他命3包（毛重：10.3公克）、毒品咖啡包3包（毛重：18.81公克）等毒品，全案依妨害秩序、傷害罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

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