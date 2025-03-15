高雄女討10萬遭殺！家屬悲痛現身殯儀館　初驗「身上四處刀傷」

▲高雄女討債遭殺害，家屬悲痛到場陪同檢方相驗。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄鳳山60歲石姓女子13日下午4點多，前往積欠她10萬元的33歲張男家中討債後沒回家，石婦兒子報警。經警方追查認為張男涉嫌重大，將他與妻子帶回釐清案情，他才坦言因10萬元債務下手行兇，殺害石婦後開車棄屍至屏東枋山山區。今（15）日檢察官前往棄屍地點採證勘驗後到殯儀館相驗，石女2個兒子跟弟弟，悲痛到場陪同檢方相驗，初驗結果，身上約莫有三、四處刀傷。

初步了解，張姓夫妻兩人積欠石女10萬元債務，石女多次追討不成，13日便決定直接到張家討債，不料進到屋內後，卻再未出現，石女兒子聯繫不上母親，焦急報案。警方獲報後立即展開調查，起初張男夫妻兩人還辯稱，石女早已離開不知去向，直到警方拿出監視器畫面後，兩人自知法網難逃，才坦承已將石女殺害，遺體也已棄置屏東山區，警方隨後也趕往屏東尋獲石女遺體。

警方今帶著張男返回案發現場模擬犯案經過，並從屋內起獲一支疑似犯案工具的球棒，檢察官今到殯儀館相驗，初驗結果，身上約莫有三、四處刀傷，沒有明顯毆打痕跡，而背部有明顯穿刺刀傷，是否為致命傷，還需要進一步相驗，預計為下週一進行複驗。石女2個兒子跟弟弟，今天也悲痛到場陪同檢方相驗，家屬面對媒體不願意多談，僅低調說謝謝。