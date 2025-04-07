賴清德X發文再向川普喊話「台灣不採報復性關稅」　共迎黃金時代

▲針對美國關稅戰，總統賴清德透過社群媒體X發文向美方喊話。（圖／賴清德社群媒體X）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德7日中午，透過社群媒體X發文向美方喊話，強調台灣不尋求對美國徵收報復性關稅，而是從雙邊「零關稅」開始討論，確保台灣的競爭力，也將增加對美採購與投資。他強調，台美共同努力，將迎來共同繁榮的黃金時代。

賴清德在昨日（6）的談話中，針對台美談判的議題拋出5點作法，首先是台灣組成談判小組，由行政院鄭麗君副院長領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界。他也宣示，談判關稅從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

另外，賴清德也表示，是擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，國防部也已經提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行。

在對美擴大投資方面，賴清德指出，目前台灣累計對美國投資金額已經超過1,000億美元，創造約40萬個工作機會，未來，除了台積電加碼投資，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可以加碼投資美國，深化臺美產業合作。台灣政府協助整合出「臺灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓台美經貿合作更緊密，共創未來的經濟黃金時代。