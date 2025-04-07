4幼童哭喊屁股痛痛！彰化家長控女師不當碰觸　轟教育處調查草率

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一間連鎖準公共化幼兒園爆發有4名幼童疑似遭到兒虐事件，引發社會高度關注。今天有兩名幼童家長在縣議員許雅琳的陪同下委託律師召開記者會，指控其2歲子女遭受不當接觸，導致身心受創，但教育處調查後卻認定並無直接明顯證據構成違法，此結果引發家長強烈不滿，希望縣府能重視此案，重啟調查。

▲彰化縣議員許雅琳召開記者會，家長痛斥兒子在幼兒園遭到不當接觸。（圖／記者唐詠絮攝）

記者會上，家長們悲痛地描述了孩子們所遭受的痛苦。一位家長表示，其2歲兒子從去年11月中旬開始，屁股出現紅腫、肛門微微擴張，甚至有裂痕的跡象。情況持續惡化，至12月5日，孩子回家後不斷哭喊「屁股痛痛」，經檢查發現肛門紅腫擴張，還有疑似脫皮屑屑，隔日立即帶往醫院驗傷。孩子不僅身體受傷，更因此罹患創傷後壓力症候群（PTSD），出現嚴重的心理陰影。他描述孩子把自己關在櫥櫃裡、害怕上廁所和洗澡，甚至在夢中哭喊「老師不要」、「finger inside」，令人聞之鼻酸。

▲彰化縣議員許雅琳在律師廖國竣陪同下召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

另一位家長則指出，其2歲女兒的私處出現紅腫脫皮現象，整天夾著腿，不願讓人碰觸尿布，並哭喊疼痛。經檢查發現，女兒私處疑似被指甲抓傷。家長表示，向學校反映後，學校才進行校安通報。

家長們痛斥，縣府教育處的調查草率，僅憑缺乏直接證據便草率結案，完全忽視孩子們身心靈所遭受的巨大創傷。他們質疑，調查過程中是否確實完整蒐集證據，例如是否充分調閱監視器畫面、訪談相關人員，以及是否對幼童進行專業的兒虐鑑定。他們強調，孩子們的證詞以及身體上的傷痕，都足以證明他們遭受了不當對待，縣府卻輕描淡寫地將其認定為「並無違法」，令人難以接受。

針對家長們的指控，彰化縣政府教育處則回應，已於113年11月29日及12月9日接獲校安通報，隨即組成調查小組，調閱兩週內監視器畫面，並訪談園方人員、家長及疑似行為人等。但因缺乏直接證據證明疑似行為人違法，調查報告經審查小組及認定委員會審議後，認定其行為不構成違法。教育處強調，為保障幼童安全，涉案教保員已於114年1月4日離職。

▲彰化縣議員許雅琳召開記者會要教育處除請調查。（圖／記者唐詠絮攝）

此外，教育處也承認，調查期間發現該幼兒園存在多項缺失，包括家長反映幼童疼痛卻未積極處理、兩名搭班教師溝通不良、代理教保人員未經職前訓練、缺乏幼兒照護標準作業流程、室外活動空間未設監視器、更換尿布直接在地板上進行且無妥善收納髒污物品的容器，以及聘用無教保服務人員資格者從事教保服務等。因此，縣府已依教保服務人員條例開罰6萬元，並函文督導該園立即改善，強化教保人員教育訓練，並將不定期進行稽查。

然而，家長們並不接受教育處的說法，他們認為，6萬元的罰款遠不足以彌補孩子們所承受的傷害，縣府的調查過程也充滿疑點。議員許雅琳要求縣府重啟調查，並以更嚴謹、更專業的方式，查明真相，還給孩子們一個公道。

此事件也再次凸顯了幼兒園安全管理的重要性，以及政府在兒虐防治方面需要更積極的作為。 家長們的委任律師廖國竣律師表示，將會持續追蹤此案，並運用法律途徑，為受害兒童爭取權益。 事件的後續發展，將持續受到社會大眾的關注。

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