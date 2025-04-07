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私菸廠藏民宅！移民署破門逮人　失聯女移工緊抱台籍男友痛哭

▲彰化專勤隊破獲私菸廠帶回5名失聯移工。（圖／專勤隊提供）

▲專勤隊破獲私菸廠，失聯女移工抱著陳男不肯離開。（圖／專勤隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

繼彰化地檢署3月偵辦海巡署有偵查員涉嫌將公務車資料通報私菸業者，遭到羈押禁見，彰化縣專勤隊日前接獲線報，在埔心鄉一處民宅內隱藏私菸工廠，現場有劣質菸草下腳料、還有包裝機器等等，查扣市值逾200萬元劣質菸品，查獲陳姓台籍幹部與5名越南籍男女失聯移工，全案依菸酒管理法規定裁處。

▲彰化專勤隊破獲私菸廠帶回5名失聯移工。（圖／專勤隊提供）

▲彰化專勤隊破獲私菸廠帶回失聯移工。（圖／專勤隊提供）

專勤隊接獲線報後，會同海巡署及彰化縣警局等單位，於上月中旬突擊檢查彰化縣埔心鄉一處民宅。現場查獲各類菸品共計近2萬包，包括5000餘包香菸、3000餘包紙菸及1萬1700餘包散裝紙菸，同時查扣包裝機、封膜機等相關設備。

特別的是，在查緝過程中，31歲的越南籍移工「阿芬」得知將被遣返時，與33歲的台籍陳姓負責人相擁而泣。經了解，兩人在工作期間發展出戀情。陳男當場承諾會赴越南探望，阿芬情緒才逐漸平復。▲彰化專勤隊破獲私菸廠帶回5名失聯移工。（圖／專勤隊提供）

▲彰化專勤隊破獲私菸廠。（圖／專勤隊提供）

移民署表示，全案5名逾期居留的外籍人士已依法收容，並將通知涉案雇主到案說明，後續將依《就業服務法》及《菸酒管理法》等相關規定移送主管機關裁處。查獲的菸品及設備已由彰化縣政府查扣沒入。

▲彰化專勤隊破獲私菸廠帶回5名失聯移工。（圖／專勤隊提供）

▲彰化專勤隊破獲私菸廠。（圖／專勤隊提供）

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