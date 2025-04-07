梅山36彎連假3車撞一團！　小客車下山「跨雙黃線」逆向釀1傷

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

台162甲線9.8公里處（梅山36彎第26彎處）清明連假發生車禍，3車發生碰撞，造成1人受傷。現場進行交通疏導勤務的員警見狀，與熱心民眾一同將故障車輛推到路旁，由拖吊業者接手。

▲嘉義梅山36彎第26彎處清明連假發生車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣警察局竹崎分局太平派出所警員清明連假期間執行交通疏導勤務，6日中午12時57分許行經162甲線9.8公里26彎時發現，3輛汽車肇事交通事故，立即主動上前關心與協助現場車禍處理。

警方初步了解，事發原因為謝姓駕駛開車下山行經該處時，跨越雙黃線違規駛入對向車道，與對向上山車道的石姓駕駛車輛發生擦撞，並波及同為上山車道的劉姓駕駛車輛，本起事故造成石姓駕駛頸部受傷送醫。

而肇事後3台車輛均無法行駛，經連繫拖吊車業者因路途較遠，無法立即到場拖吊，又適逢清明連假車流量非常大，警方為避免二次交通事故發生及造成交通壅塞，員警與現場熱心民眾合力將故障車輛推至路旁，並由員警於現場交通疏導恢復通行，後續由拖吊車業者將故障車輛拖吊，順利解除危機。

警方呼籲，山區道路彎路多，易有車禍發生，駕駛人應減速慢行，勿有跨越雙黃線違規超車之行為，以確保行車平安。