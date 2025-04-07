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愛女疑遭性侵！麥當勞主管獲不起訴　母當場崩潰「求生意志薄弱」

▲▼麥當勞少女 媽媽 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲麥當勞少女遭性侵，主管不起訴，少女母親(左二)父親(左三)受訪，批司法不公。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

北市一名17歲少女在麥當勞打工時，疑似遭李姓主管多次性騷，事後不堪長期心理壓力輕生，震撼社會。士林地檢署經數月縝密調查，今（7）日偵結終結，認相關指控證據不足，對李男作出不起訴處分。對此，少女母親得知李男不起訴後當場崩潰，求生意志非常薄弱；父親則不滿批司法不公，保護有錢人。

全案緣起，李男疑利用監視器死角在少女2022年8月入職後於餐廳內多次對她伸出狼爪，儘管少女曾向親友透露異狀，卻因擔憂無法舉證、害怕丟掉工作，選擇隱忍，最終雖鼓起勇氣報警揭發，無奈少女仍不敵心理壓力於去年11月6日結束生命。

▲▼麥當勞少女 媽媽 。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方認李男涉犯強制猥褻罪嫌證據不足，今予以不起訴處分；至於少女及其母親遭控詐欺部分同為不起訴處分。若對檢方不起訴處分不服，則可以向高檢署聲請再議。

▲▼麥當勞少女 媽媽 。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，少女母親得知不起訴後當場崩潰，透過律師團發出聲明，痛批結果令人震驚與哀痛，強調即便證據不易還原，仍會依法聲請再議，絕不放棄追真相、討公道。少女父親則說司法不公，保護有錢人，媽媽從事情發生後，求生意志非常薄弱。

父親表示，李男完全消失，完全沒有跟家屬聯絡，父親也實在想不到為什麼會不起訴，證據都有交給警察還有證人，想不通為什麼不起訴，也沒有看到不起訴的理由，而且被害者也不只女兒，還有很多人，如果真的有其他被害者，希望可以勇敢出來指證，「我覺得這個惡狼在外面這樣子逍遙法外，我覺得很不應該啦」。

父親指出，對麥當勞的處置方式不滿意，因為從頭到尾都沒有感受到他們的歉意在哪裡，讓外界覺得說是要跟麥當勞他們索賠，「我們從頭到尾都沒有講過」，希望高層出面，因為這件事情是整個體制啊，麥當勞畢竟是速食龍頭，沒有辦法去讓員工做的那麼安心，事情發生後的處置根本沒有很完善，醫療、諮詢、法律的資助，都沒有提供，等到女兒走了才說請心理諮詢師來跟母親做諮商，「我女兒比較需要做諮商吧」，為什麼事情發生的時候不諮商女兒，並批評麥當勞一句道歉也沒有，一句對不起也沒有，發聲明稿一句對不起道歉都沒有，「那我覺得這樣子我們沒有辦法接受」。

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