高關稅成本難自吞！「茅山道士」快失靈　台商心急只能被動觀望　

▲美國發動關稅戰，大陸出口經貿受創最大，在陸台商也跟著受到衝擊。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

美國宣佈9日起對大陸加徵34%對等關稅，衝擊不少台商未來發展，尤其從事消費電子、傢具、玩具業的台商對美出口比重高。全國台企聯榮譽會長、天津凱華聯融國際貿易有限公司董事長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》訪問也直言，這次在陸企業不可能繼續硬吞高關稅，自行吸收成本，因為「毛三到四」都快失靈（諧音「茅山道士」諧音，指科技業3-4％毛利率）。關稅戰對大陸經濟影響也會十分巨大，預估今年大陸喊出GDP「保五」至少衝擊2%，預估這3個月到半年之間，在陸台商會十分辛苦。

川普先前以芬太尼為由，累計已對大陸加徵20% 關稅。4月2日又再度宣佈9日起加徵34%的對等關稅，前後疊加計算已經是54%。這波關稅上調，美對陸平均關稅上升至42.1％，相較2018年川普第一任期時對北京發動首次貿易戰關稅超出10倍之多，對於大陸所有出口商來說成本沉重，尤其台商面臨更多挑戰。

全國台企聯榮譽會長、天津凱華聯融國際貿易有限公司董事長丁鯤華是第一代老台商，經歷大陸改革開放紅利時代，也承受過2008年全球海嘯衝擊。面對這次關稅戰挑戰，他接受《東森新媒體ETtoday》訪問也直言，台商確實會十分辛苦，只能靜觀其變來應對這場關稅戰，至少要等待三個月至半年。

丁鲲華分析，面對美國賢後疊加54%關稅，大陸所有出口貿易商很難承受，一般的情況呢，美國的客戶有兩種選擇，一是要求大陸出口商按照增加的關稅54%，調降金額，也可能各自吸收一半，但是27%吸收額度，大陸一般企業是不可能承受。

丁鲲華解釋，大陸中小型企業稱「毛三到四」（諧音「茅山道士」諧音，指科技業毛利率），3%淨利，4%毛利，即使是好一點企業，淨利潤維持在10%，用54%除二，希望大陸的企業去吸收的27%，基本上不可能發生，推估大陸電子產業出口會非常辛苦，包括在大陸的台資企業也是同樣的情況。

從業界資料研判，丁鲲華也分析，「大陸2024年對美出口佔貿易總額11.2%左右的，今年很可能會降到10%，或者降到8、9％以下。美國疊加課徵56%關稅，也會直接影響大陸GDP的增長，原來設定的『保五』目標，可能有2%的影響，是非常巨大壓力。」

整體大環境之下，丁鲲華也指出，目前大陸新政策還沒有非充分發揮，現階段看不出比較突出的成就，再加上川普宣布「對等關稅」政策也十分非常的紊亂，台商現階段真的非常的辛苦，必須保守經營，預估3、4個月後整個世界經濟局勢的變化

他也擔憂，台灣現在除了半導體跟醫藥尚未宣佈關稅稅率，其他包括一些工業製品、周邊的產品都受到衝擊，預估今天開盤可能「股票會跌幅不小」。

丁鲲華也坦言，自己周邊台商朋友都非常頭痛，至少未來3、4個月只能觀望，已經進入比較混亂的時代，全球經濟將統一震蕩！大陸台資企業基本上依靠14億內需市場，以及大陸現階段優惠財政、貨幣政策，以及獎勵措施，估計只能稍稍喘一口氣，先度過前半年，後續「被動」觀望這場關稅戰變化。