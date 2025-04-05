曼谷審計局大樓倒塌　陸大使館：反對詆毀中資企業

▲泰國審計局大樓由大陸「中鐵十局」承建。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

緬甸強震導致泰國曼谷審計局大樓倒塌，承建的中國大陸國企「中鐵十局」受到各界質疑。對此，大陸駐泰使館4日表示，支持對個別企業的不當行為依法查處，但反對對中資企業的詆毀和抹黑。

大陸駐泰使館提到，中泰互惠互利合作有助於兩國發展，造福兩國人民。基礎設施建設合作是其中重要組成部分。

▼審計局大樓整棟倒塌，成為廢墟。（圖／路透社）



大陸駐泰使館指出，日前，中鐵十局（泰）參與承建的建築在地震中坍塌並造成人員傷亡，引起泰國社會廣泛關注，泰國政府正就坍塌原因開展調查。中鐵十局（泰）參與的聯營體已公開發表聲明表示，其施工及使用的材料均嚴格遵循項目合同（ToR）規定的標準、相關法規、工程標準及良好的工程實踐，確保工程質量安全，「他們正積極配合泰國政府開展的調查，相信調查會給出一個基於科學、客觀公正的結論。」

大陸駐泰使館強調，近年來，大量中國企業響應泰方招商引資政策，來泰投資經營。這些在泰中資企業為泰國創造數十萬就業崗位，培養大量高技術人才，為泰國發展產業、增加稅收作出重要貢獻。還積極履行社會責任，參與災害救助和開展各類社會公益活動。

大陸駐泰使館還說，「我們支持對個別企業的不當行為依法查處，但反對對中資企業的詆毀和抹黑。」